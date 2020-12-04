Aytemiz Alanyaspor, Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor, Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor

DHA

Aytemiz Alanyaspor, Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor


Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor, 11´inci haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisi Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor. 
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig´in 11´inci haftasında deplasmanda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu´nda saat 13.30'da oynanacak maçın hakemi Fırat Aydınus. Süper Lig´de 7´nci kez karşılaşacak iki takımdan Akdeniz temsilcisi 3 kez rakibine üstünlük sağlarken, Ankara temsilcisi sadece 1 kez galip gelebildi. 2 maçta ise taraflar birbirini yenemedi. Aytemiz Alanyaspor 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi.
DEPLASMANDA ÜSTÜN TARAF ALANYASPOR
Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibine deplasmanda hiç mağlup olmazken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor namağlup serisini sürdürmek ve Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. 
ALANYASPOR´UN DAHA ÇOK GALİBİYETİ VAR
Tecrübeli hakem Fırat Aydınus bugüne dek Gençlerbirliği´nin 34 maçında görev alırken, Aytemiz Alanyaspor´un 10 maçında düdük çaldı. Aytemiz Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. 
Aytemiz Alanyaspor´da Gençlerbirliği maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 2 futbolcunun koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi. Futbolculardan birinin kaptan Efecan Karaca olduğu öğrenilirken, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan testlerde sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. 
Muhtemel 11: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efkan, Babacar
Sakat: Yok
Cezalı: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-12-04 12:38:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elmalı’ya iki yeni su deposu yapılıyor
YEREL HABERLER Elmalı’ya iki yeni su deposu yapılıyor
Muratpaşa’nın bakım onarım timi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın bakım onarım timi çalışmalarını ...
'Karnım ağrıyor' diyerek gittiği hastanede karnından 7 kiloluk kitle çıktı
YEREL HABERLER 'Karnım ağrıyor' diyerek gittiği hastanede karnından ...
İşe giderken geçirdiği kazada öldü
YEREL HABERLER İşe giderken geçirdiği kazada öldü
İşine giden genç kazada hayatını kaybetti Antalya'da kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER İşine giden genç kazada hayatını kaybetti Antalya'da ...
Lösemi hastası kızı için saçını kazıttı
YEREL HABERLER Lösemi hastası kızı için saçını kazıttı
Aytemiz Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca'nın testi pozitif
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca'nın testi ...
Alanyaspor’da Efecan Karaca’nın korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Alanyaspor’da Efecan Karaca’nın korona virüs testi ...
Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor
YEREL HABERLER Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor
Antalya'da covid salgının başlangıcından itibaren 177 bin 948 filyasyon yapıldı İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Korona virüs salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam filyasyon sayımız bugün itibariyle 177 bin 948’dir" "1-30 Kasım ayında ise 63 bin 721’dir"
YEREL HABERLER Antalya'da covid salgının başlangıcından itibaren 177 ...
Vali Yazıcı: "Virüsle mücadele ederken üretimimizi ihmal etmiyoruz"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "Virüsle mücadele ederken üretimimizi ...
Rusya'ya domates ihracında kota 199,3 bin tonu buldu, siparişler durduruldu
YEREL HABERLER Rusya'ya domates ihracında kota 199,3 bin tonu buldu, ...
Antalya’da vaka artışı yüzde 100'e ulaştı Sağlık Bakanı Koca: "Antalya’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71"
YEREL HABERLER Antalya’da vaka artışı yüzde 100'e ulaştı Sağlık ...
Noel Baba kostümlü, evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
YEREL HABERLER Noel Baba kostümlü, evde yılbaşı kutlaması fiyatları ...
Bütün serveti harcamalarına rağmen Aras'ın hastalığına çare bulamadılar
YEREL HABERLER Bütün serveti harcamalarına rağmen Aras'ın ...
Patara Antik Kenti'ne çeyrek milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER Patara Antik Kenti'ne çeyrek milyon ziyaretçi
Başkan Böcek taburcu oldu
YEREL HABERLER Başkan Böcek taburcu oldu
Başkan Böcek 108 gün sonra evinde
YEREL HABERLER Başkan Böcek 108 gün sonra evinde
Eşi evi terk edince üst geçit asansörü üzerinde intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşi evi terk edince üst geçit asansörü üzerinde ...
3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın
YEREL HABERLER 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın
Kentsel dönüşümdeki 5 katlı binanın kontrollü yıkımı kamerada
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümdeki 5 katlı binanın kontrollü yıkımı ...
Tüm HES'ler yerli ve milli sistemle, tek merkezden kontrol edilecek
YEREL HABERLER Tüm HES'ler yerli ve milli sistemle, tek merkezden ...
Yürekleri ağza getiren apartmanın yıkımı 5 katlı bina iş makinasının birkaç metre yakınına devrildi O anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Yürekleri ağza getiren apartmanın yıkımı 5 katlı bina ...
Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X