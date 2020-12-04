Aytemiz Alanyaspor, Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor

Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor, 11´inci haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisi Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig´in 11´inci haftasında deplasmanda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu´nda saat 13.30'da oynanacak maçın hakemi Fırat Aydınus. Süper Lig´de 7´nci kez karşılaşacak iki takımdan Akdeniz temsilcisi 3 kez rakibine üstünlük sağlarken, Ankara temsilcisi sadece 1 kez galip gelebildi. 2 maçta ise taraflar birbirini yenemedi. Aytemiz Alanyaspor 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi.
DEPLASMANDA ÜSTÜN TARAF ALANYASPOR
Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibine deplasmanda hiç mağlup olmazken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor namağlup serisini sürdürmek ve Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.
ALANYASPOR´UN DAHA ÇOK GALİBİYETİ VAR
Tecrübeli hakem Fırat Aydınus bugüne dek Gençlerbirliği´nin 34 maçında görev alırken, Aytemiz Alanyaspor´un 10 maçında düdük çaldı. Aytemiz Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.
Aytemiz Alanyaspor´da Gençlerbirliği maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 2 futbolcunun koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi. Futbolculardan birinin kaptan Efecan Karaca olduğu öğrenilirken, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan testlerde sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Muhtemel 11: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efkan, Babacar
Sakat: Yok
Cezalı: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-12-04 12:38:04
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