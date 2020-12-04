Aytemiz Alanyaspor, Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor



Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor, 11´inci haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisi Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig´in 11´inci haftasında deplasmanda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu´nda saat 13.30'da oynanacak maçın hakemi Fırat Aydınus. Süper Lig´de 7´nci kez karşılaşacak iki takımdan Akdeniz temsilcisi 3 kez rakibine üstünlük sağlarken, Ankara temsilcisi sadece 1 kez galip gelebildi. 2 maçta ise taraflar birbirini yenemedi. Aytemiz Alanyaspor 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi.

DEPLASMANDA ÜSTÜN TARAF ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibine deplasmanda hiç mağlup olmazken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor namağlup serisini sürdürmek ve Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

ALANYASPOR´UN DAHA ÇOK GALİBİYETİ VAR

Tecrübeli hakem Fırat Aydınus bugüne dek Gençlerbirliği´nin 34 maçında görev alırken, Aytemiz Alanyaspor´un 10 maçında düdük çaldı. Aytemiz Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

Aytemiz Alanyaspor´da Gençlerbirliği maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 2 futbolcunun koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi. Futbolculardan birinin kaptan Efecan Karaca olduğu öğrenilirken, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan testlerde sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Muhtemel 11: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efkan, Babacar

Sakat: Yok

Cezalı: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-12-04 12:38:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.