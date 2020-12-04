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SMA'dan ölen çocuklarının fotoğrafıyla dolandırıcılığa, babadan suç duyurusu

DHA

SMA'dan ölen çocuklarının fotoğrafıyla dolandırıcılığa, babadan suç duyurusu


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 çocuğunu SMA Tip1 hastalığından kaybeden Hikmet Bolat, vefat eden çocuklarının fotoğrafları kullanılarak sosyal medya üzerinden insanlardan para istendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bolat, "45 yıl önce ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi" dedi.
Alanya'da esnaf Hikmet Bolat, 2014 yılında Antalya'da özel bir hastanede Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki kızı Nihal Mina'yı, 2 yıl sonra da Isparta'daki bir hastanede yine aynı hastalıktan 1,5 yaşındaki oğlu Ahmet'i kaybetti. Acılı baba, bu kez başka bir acıyla karşı karşıya kaldı. Hikmet Bolat, ölen çocuklarının fotoğrafları ile sosyal medyada sahte hesap açılarak para istendiğini öğrenince Alanya Adliyesi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu.
'İNSANLARI DOLANDIRIYORLAR'
İnsanların vicdani duygularıyla oynandığını anlatan Hikmet Bolat, "Birkaç gün önce bize ulaşan bir arkadaşımız, çocuklarımızın fotoğrafları kullanılarak sosyal medya hesapları açıldığını söyledi. Bankalarda açılan hesapların bu sayfalardan paylaşılarak, çocukların hastanede yoğun bakımda ve zor dönemde oldukları yönünde paylaşımlarla nitelikli dolandırıcılık yapıldığını öğrendik. Bununla ilgili Alanya Adliyesi'ne şikayetimizi yaptık. Emniyet güçlerimiz gerekli incelemeleri yapıyor. Bu bildirilmiş olan hesaplar ve açılan banka hesaplarında ne kadar para toplandığını emniyet güçlerimiz inceleme sonucunda tespit edecektir. Çünkü ciddi anlamda pahalı bir hastalık. Zannediyorum şu anda 18-20 milyon TL civarında bir bedeli var bu hastalığın tedavisinin" diye konuştu.
'3-5 KURUŞ İÇİN KENDİLERİNİ NASIL BÖYLE BİR DURUMA SOKABİLİYORLAR'
Henüz ne kadar para toplandığını bilmeseler de çok ciddi rakamlar olabileceğini vurgulayan Bolat, "45 yıl önce ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi. Toprak altında yatan çocuklarımızın kemikleri sızlatılmakta. Ciddi anlamda yıpranmış durumdayım şu anda. Bu arkadaşlar kendilerini nasıl bu duruma sokabiliyor 35 kuruş para için. İnsanların duygularını sömürüyorlar. Hiç kimse buna itibar etmesin. SMA hastalarını takip eden yardımsever vatandaşlar, hastalığı gerçekten taşıyıp taşımadığını tespit ettikten sonra yardım yapsın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-12-04 13:56:51

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