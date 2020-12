Vaka sayısının yüzde 100 arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek

Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)ANTALYA'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdi, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71'e ulaştı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımların sevk ve idaresinden sorumlu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "Aile içi bulaşlar çok fazla gözüküyor. Doğum günü için bir araya gelmek gibi veya arkadaş gruplarının toplanıp yaptığı aktivitelerde çok sayıda kişiye virüsün bulaştığını görüyoruz" dedi.

Geçen haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sahilleri ve parkları doldurdu. Çoğu tedbirin göz ardı edildiği kentte, bazı vatandaşlar da evlerin önündeki ayakkabı kalabalığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Antalya'daki vaka sayısının yüzde 100 oranında arttığını, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 71 olduğunu ve yüksek riskin devam ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Bakan Koca, video konferans yöntemiyle Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ile görüşerek durum hakkında değerlendirmede bulundu. Kentte yaşayanlar ise çoğu kişinin tedbirlere uymadığını ve vaka sayılarının bu nedenle arttığını düşünüyor.

TANIDIK ÇEVREDEN KAPILIYOR

Kentteki vaka sayısının artışına paralel olarak hastanelerdeki doluluk oranı da artış gösterdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise vaka sayılarındaki artışa hazırlık olarak yeni bir 'ara yoğun bakım servisi' oluşturulmaya başlandı. Koronavirüs tedavisi gören hastaların çoğunun virüsü tanıdık çevrelerinden kaptığı ve aile içi bulaşların çok yüksek olduğu öğrenildi.

YENİ BİR ARA YOĞUN BAKIM SERVİSİ

Antalya'da da Türkiye'deki artışa paralel olarak vaka sayılarında son günlerde artış görüldüğünü belirten Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımların sevk ve idaresinden sorumlu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "Biz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Covid-19 için yoğun bakımlarda büyük bir yatak sayısı ayırmıştık. Aynı zamanda çevre illerden de sevk aldığımız için bizdeki vaka artışı biraz daha fazla oldu. Bu artışa paralel olarak Bakanlığın da talimatıyla yatak sayısını ihtiyaç doğrultusunda artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz. İhtiyacı karşılayabilmek için yeni bir ara yoğun bakım servisi oluşturuyoruz" dedi.

'TALEBİ KARŞILAYABİLİYORUZ'

Yatak sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Kavrut Öztürk, "Yoğun bakımlarımızda ihtiyaç duyulan tüm tedavileri en üst düzeyde sağlamaktayız. Entübe olup ventilatör desteğine ihtiyacı olan hastalarımız olsun, yüksek akış desteği olan hastaların tamamına hizmet verebiliyoruz. Şu an gelen talebi karşılayabiliyoruz. Yatak sayılarını da artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

ARKADAŞ GRUPLARINDAN BULAŞ

İnsanların sosyal ortamda bir araya gelmesiyle vakalarda artış yaşandığını belirten Doç. Dr. Kavrut Öztürk, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar sıklıkla sosyal ortamda, kendi tanıdık çevrelerinden vakaları kapıyorlar. Aile içi bulaşlar çok fazla gözüküyor. Doğum günü için bir araya gelmek gibi veya arkadaş gruplarının toplanıp yaptığı aktivitelerde çok sayıda kişiye bulaş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni gibi temel tedbirlere uyulması oldukça önemli. Vatandaşlarımızdan beklentimiz bu tedbirlere uyulması. Uyulduğu takdirde vaka artış hızını belki engelleyebiliriz. Biz tedavi ve hizmet aşamasında tatbiki elimizden geleni yapıyoruz ama vatandaşların da kurallara uyması çok önemli."

'BANKLARDA YEMEK YİYORLAR'

Tedbirlere uyulmadığı için vaka sayılarında artış yaşandığını söyleyen Emre Korunç, "Vaka sayısındaki artış çok kötü. Giderek kötüye gidiyor. Eğer aşılama başlamazsa sıkıntı yaşayabiliriz. Sosyal mesafeye ve önlemlere uyulmaması nedeniyle vakalar arttı. Hiç kimse bu önlemleri önemsemiyor. Mesela restoranlar kapandıktan sonra yemeklerini alan insanlar banklarda yiyorlar. Sosyal mesafeye hiçbir şekilde uyulmuyor. Banka önlerindeki sıralarda insanlar iç içe bekliyor" dedi.

'KENDİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN UYUYORUZ'

Bakanlığın önerdiği kurallara uyduğunu belirten Hakan Ceylan, "Bakanın açıklamasında belirttiği gibi sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymamız gerekiyor. Bu pandemi bütün dünyada yaygın, kurallara uyarak bir an önce atlatacağız. Ben devletin, bakanlığın önerdiği maske, sosyal mesafe, gerekmediği zaman dışarı çıkmama kurallarına kendi sağlımız için uyuyorum. İnsanlar kurallara riayet etmiyor. Bu nedenle vaka sayısı artıyor" diye konuştu.

'ELDİVENSİZ, MASKESİZ ÇALIŞMIYORUM'

Kuaförlük yapan ve iş yerinde tüm önlemleri aldıklarını belirten İbrahim Alp, "Ben eldivensiz maskesiz çalışmıyorum. Gelen müşterilerim aynı şekilde maskesiyle geliyor. Biz bu şekilde önlem alıyoruz. Bu durumda herkesin korunması gerekiyor. Antalya'da vaka sayılarının turistler nedeniyle arttığını düşünüyorum. Gelenler çok rahat şekilde her yere girdi çıktı. Ben vaka sayısındaki artışı buna bağlıyorum" yorumunu yaptı.

Vaka sayısının kalabalıktan dolayı arttığını belirten Ercan Önal ise "Kimi kişiler kurallara uyuyor kimileri ise uymuyor. Genelde uymamız lazım ama uyulmuyor. Vaka artışı bence kalabalıktan dolayı yaşanıyor. İnsanlar gezmeyi seviyor" dedi.

ARAÇLARDAN ANONS YAPILIYOR

Kentin en işlek caddelerinden Kazım Özalp'te belediye zabıta ekipleri, araçlardan Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak sosyal mesafe uyarısı yapmaya başladı. Bu cadde üzerinde daha önce birer koltukları kapatılan banklar da tamamen şeritle kapatılarak devre dışı bırakıldı. Diğer yandan Antalya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle önceki günlerde sokaklarda görülen kalabalıkta azalma olduğu gözlendi. Güneşli günlerde insanların yoğun olduğu kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı ve Kalekapısı gibi işlek noktalar, yağış nedeniyle bugün sesiz kaldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-12-04 14:42:15



