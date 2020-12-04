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Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi: 3 gözaltı Otobüsle Antalya’ya yüklü miktarda uyuşturucu getiren şüpheliler kıskıvrak yakalandı

İHA

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi: 3 gözaltı Otobüsle Antalya’ya yüklü miktarda uyuşturucu getiren şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Antalya’ya şehirlerarası yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya sürecekleri öğrenilen 3 şüpheli yakalandı. Otobüste narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler G.F., V.T., ve M.F.T.’nin yüklü miktarda temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, şehirlerarası yolcu otobüsü görünümünde Antalya’ya getireceklerini ve bu uyuşturucu maddeleri zehir tacirleri aracılığıyla Antalya’da piyasaya sürecekleri yönünde bilgi elde etti. Harekete geçen polis, şüphelilerin bulunduğu otobüsü Döşemealtı ilçesinde durdurdu. Otobüste narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, 3 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 210 TL para ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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