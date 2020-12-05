Antalya kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü

Antalya’da dün akşam başlayan ve pazartesi günü 05.00’e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında kentin meydanları sessizliğe büründü.

Tüm Türkiye’de dün akşam saat 21.00’dan itibaren başlayıp pazartesi günü 05.00’e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Antalya’da vatandaşlar dün akşam evlerine kapanırken, kısıtlamanın ilk gününde kentin en işlek meydan ve caddeleri sessizliğe büründü. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesinde kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında kimsenin olmadığı gözlendi.

Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

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