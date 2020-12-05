MURGEM uzaktan eğitime geçti

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) pandemi nedeniyle uzaktan eğitime başladı.

Daha önce pandemi önlemleri alarak yüz yüze eğitim veren MURGEM, son genelgeler doğrultusunda uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitim kapsamında öğrenciler derse özel bilgisayar programıyla bağlanıp, öğretmenlerin ders anlatımlarını dinleyip, soru çözümü gibi aktif katılımda sağlıyor.

Öğrencilerin bir kayıp yaşamaması için gerekli tüm önlemleri ivedilikle aldıklarını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Öğretmenlerimiz tıpkı yüz yüze eğitimde olduğu gibi özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Tablet veya bilgisayardan, özel programlar aracılığıyla bağlanan öğrencilerimiz, müfredatın öngördüğü dersleri dinlerken aynı zamanda inkeraktif katılım sağlayıp, soru çözümleri yapıyor” dedi.

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının belirlediği yeni normallere göre yüz yüze eğitim verdiklerini ancak yeni genelgelerle uzaktan eğitime geçtiklerini belirten MURGEM Müdürü İsmail Ünal; “Yeni kısıtlamalara müteakip öğrencilere uzaktan eğitim vermeye başladık. Kesintisiz bir şekilde öğrencilerimizi mağdur etmeden uzaktan eğitime devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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