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Vaka oranının iki katına çıktığı Antalya evlere kapandı, sokaklar köpeklere kaldı

DHA

Vaka oranının iki katına çıktığı Antalya evlere kapandı, sokaklar köpeklere kaldı


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BİR haftada vaka oranı iki katına çıkan, yoğun bakım yatak kapasitesinin ise yüzde 71'i dolan turizm kenti Antalya, kısıtlamaya uydu. Sokaklar ve parklar köpeklere kalırken hafta sonları kalabalık görüntüsüyle dikkati çeken Konyaaltı Sahili tamamen boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaş riski azaltmak adına Türkiye genelinde başlatılan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 13 saati geride kaldı. Son bir haftada vaka oranı yüzde 100 artan, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71'leri gören turizm kenti Antalya, yasağa tam uydu. Güneşli bir havanın hakim olduğu kentte yalnızca fırınların açık ve üretime devam ettiği görüldü.
Kentin ana arterleri, caddeler, sokaklar, parklar, tarihi mekanları, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ile Kazım Özalp Caddesi'nin tamamen boş olduğu dikkati ekti. Kentteki artan vaka oranlarının ardından park ve bahçelerdeki banklar güvenlik şeridiyle kapatılıp kullanım dışı bırakılırken parklar ve bazı sokaklarda köpekler gezdi.
Polis ekipleri ise kavşaklarda uygulama yaparak kısıtlamayı ihlal edenleri tespit etmeye çalışıyor.
EKMEKLE İLGİLİ ENDİŞEYE GEREK YOK
Fırın işletmecisi Atıf Eser, ekmek üretimi için işlerinin başında olduğunu ve kısıtlama dışındaki meslek grubu içinde olduklarını söyledi. Vatandaşın evine en yakın fırına giderek ekmek alabileceğini anlatan Eser, "Bugün 4 bin ekmek ürettik. Simit, poğaça ve börek üretmeye de devam ediyoruz. Tek endişemiz var. Ekmekler elimizde kalır mı? Vatandaş kesinlikle ekmeksiz kalmayacak" dedi.
Ekmek almak için gelen Veysel Altun, kamu görevi yaptığını ve eve giderken ekmek aldığını söyledi. Altun, 2 günlük ekmeğini aldığını sadece zorunlu haller dışında evden çıkmayacağını söyledi.
Hakan Akfırat ise evine en yakın fırını tercih ettiğini ve hijyene, maskeye önem vererek bütün hafta sonunu evde geçireceğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-12-05 10:36:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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