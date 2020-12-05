Ailesine mesaj attıktan sonra kaybolan Eylül bulundu



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir hafta önce en son 'Ben ablamdayım. Beni merak etmeyin' diye ailesine mesaj attıktan sonra ortadan kaybolan 14 yaşındaki Eylül Yılmaz, polis tarafından bulundu. Kepez ilçesinde bir evde bulanan Yılmaz, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde oturan Eylül Yılmaz, 25 Kasım günü saat 17.00 sıralarında arkadaşına gideceğini söyleyip evden çıktı. Eylül Yılmaz, daha sonra ailesine 'Ben ablamdayım. Beni merak etmeyin' diye mesaj attı. Ancak, Yılmaz'a bir daha ulaşılamadı. Baba Bilal ve Şermin Yılmaz çifti, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Eylül Yılmaz'ın gidebileceği yerleri araştırmaya başladı.

Dün güce alınan ihbarı değerlendiren ekipler, Eylül Yılmaz'ı bir evde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Yılmaz, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-12-05 11:01:42



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