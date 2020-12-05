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Evsiz Ömer kaybettiği kimliğini çıkaramadığı için tedavi olamıyor

DHA

Evsiz Ömer kaybettiği kimliğini çıkaramadığı için tedavi olamıyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANNESİYLE birlikte Van'dan Antalya'ya gelen Ömer Çelik (29), annesinin vefatı sonrası işsiz de kalınca sokaklarda yaşamaya başladı. Akşamları bir caminin balkon kısmına serdiği halının üzerinde uyuyan Şimşek, çoğu zaman karnını kuru ekmekle doyuruyor. Kaybettiği kimliğinin yenisini ise bir yakını ve ikameti olmadığı için çıkaramayan Çelik, bacaklarında çıkan yaralar için tedavi de olamıyor.
Van'da ailesiyle birlikte yaşayan Ömer Çelik, 2005 yılında babasını kaybetti. 2014'e kadar farklı işlerde çalışan Çelik, aynı yıl askere gitti. Bu süreçte ağabeyiyle annesi de Antalya'ya taşındı. Askerliği biten Ömer de Antalya'ya gelerek, garsonluk yapmaya başladı. Bir süre sonra annesi rahatsızlanarak hayatını kaybedince ağabey Van'a döndü. Ömer, annesinin ölümünün üzüntüsünü yaşarken işsiz de kaldı.
İşsizlik nedeniyle kirasını ödeyemediği evden çıkan Çelik, bir süre sonra Kepez ilçesindeki Emek Mahallesi Camii'nin balkon kısmında yaşamaya başladı. Gündüzleri cami cemaatinin ve çevredekilerin verdikleriyle karnını doyuran Çelik, çoğu zaman kuru ekmekle gününü bitiriyor. Bu süreçte kimliğini kaybeden Ömer, bir yakını ve ikamet adresi olmadığı için yeni kimlik de çıkaramıyor. Bacaklarında yaralar çıkan genç, kimliğinin olmaması nedeniyle tedavi de olamıyor.
'İŞSİZ KALINCA SOKAKTA YAŞAMAYA BAŞLADIM'
Yaşadığı zorlu süreci anlatan Ömer Çelik, annesinin ölümüyle birlikte hayatının tersine döndüğünü söyledi. Çelik, "2014 yılında ben askerdeyken annemle ağabeyim buraya yerleşti. Daha sonra ben de gelip onların yanına yerleştim. Annem yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti, bunun üzerine ağabeyim Van'a döndü. Garsonluk, bulaşıkçılık yaparak geçimimi sağlıyordum. Ancak son zamanlarda işsiz kaldım. Dışarıda kalmaya başladım. Bir süre sonra sağlık sorunlarım oluşmaya başladı, bacaklarımda yaralar çıktı" dedi.
'KİLİTLENDİM KALDIM BURADA'
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dışarıda yaşamanın daha da zorlaştığını belirten Çelik, "Birkaç aydır burada camide yaşıyorum. Cemaatin ve komşuların getirdikleriyle besleniyorum. Dışarıda yaşadığım dönemde kimliğimi kaybettim. Bir adresim ve yakınım olmadığı için kimlik çıkartamıyorum. Kimliksiz kaldım, kimliğim olmadığı için hastaneye gidip muayene olamıyorum. Genel Sağlık Sigortası kapsamındaydım normalde ancak yararlanamıyorum. İş de bulamıyorum, şehir dışına da çıkamıyorum. Kilitlendim kaldım burada. Benim için zorlu ve sıkıntılı geçiyor. Banyo yok, yemek yok, dışarıda kalıyorum neticede" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-12-05 11:30:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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