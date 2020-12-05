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Manavgat’ta kumar oynayan ve yer sağlayan 12 kişiye 29 bin TL ceza

İHA

Manavgat’ta kumar oynayan ve yer sağlayan 12 kişiye 29 bin TL ceza

Manavgat ilçesinde polisin yaptığı baskında kumar oynarken yakalanan 11 kişi ile işyeri sahibine kumar oynama ve pandemi kurallarını ihlalden 28 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ihbarı alındı. Yapılan baskında içeride 2 adet oyun masası, 1 masa üzerinde bin 400 TL para, oyun kağıtları ve pullar, diğer masada ise oyun kağıtları olduğu tespit edildi. İş yeri işletmecisi S.G.'ye “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan, kumar oynayan 3 kişiye ise 5326 sayılı kanunun 34. Maddesince “Kumar Oynamak” suçundan toplam 3 bin 675) TL, 8 kişiye 1593 sayılı Kanun’un 282. Maddesince 25 bin 200 TL olmak üzere toplamda 28 bin 875 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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