Akdeniz'deki 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya'da da hissedildi 81 kilometre derinlikteki deprem hafif hissedildi

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Akdeniz açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi. 81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

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