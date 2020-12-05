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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (4)

DHA

Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (4)


BAKAN ÇAVUŞOĞLU: HEMŞEHRİLERİME GEÇMİŞ OLSUN
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Antalya Gazipaşa açıklarında meydana gelen depremde şu ana kadar çok şükür olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri ilgili kurumlarımızla yakından takip ediyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.
EVLERİNİN ÖNÜNE ÇIKABİLECEKLER
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bütün Antalyalılara ve depremin hissedildiği bölgedekilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, Gazipaşa açıklarında meydana gelen ve Gazipaşa, Alanya, Manavgat gibi doğu ilçelerinde daha çok hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını dile getirdi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak da Vali Yazıcı, isteyenlerin evlerinin önüne çıkabileceği, bu durumun 112´yi, jandarma ve polis gibi emniyet birimlerini arayanlara da iletildiğini kaydetti. Yazıcı, paniğe kapılan vatandaşların evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur olmadığını kaydetti.
İKİNCİ KATTAN ATLAYIP YARALANDI
Antalya Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür, deprem nedeniyle paniğe kapılarak Konyaaltı ilçesi Uncalı bölgesinde bir kişinin ikinci kattan atladığını, vücudunda bir kırığı bulunduğu ve şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Bu kişinin Uncalı Meydan Hastanesi'nde tedaviye alındığını anlatan Dr. Hülür, Manavgat'ta da kalp pili kullanan bir kişinin heyecan nedeniyle 112'yi aradığı ve herhangi bir sorun olmadığını bildirdiğini kaydetti.
GAZİPAŞA'DA HALK SOKAĞA İNDİ
Depremin en yakın hissedildiği Gazipaşa ilçesi vatandaşlar bulundukları evlerini terk edip, sokağa çıktı. Artçı depremlerin devam edebileceğini düşünen halk bir yandan dışarıdaki akrabalarına durumlarıyla ilgili bilgi aktarırken, tedirginlik yaşadı. 
Sarsıntıyı hisseden Mert Ali Tuncer (17), "İlk önce bir titreme hissettim. 'Deprem oluyor' dedim. Sonra bir anda evim sağ sol yapmaya başladı. Evin sağa sola gittiğini gördüm resmen. Garip bir durumdu. Sallanmaktan çok korktum. Hala elim ağayım titremeye devam ediyor. Aşağıda bekliyoruz. Yasak da var ama yapacak bir şey yok" dedi.
'ÇOK KORKTUK'
Suzan Tufan, "Mutfaktaydık dolapların gidip geldiğini hissettik. Bebeğim aşağıda olduğu için hemen dışarıya çıkmak zorunda kaldım. Çok korktuk. İzmir depremin üzerine olunca. Artıcı gelir diye bekliyoruz dışarıda" diye konuştu.
Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakında takip ediyorum. İlk belirlemelerimize göre can ve mal kaybımız yoktur" dedi.
'TAVŞANIMI ALARAK DIŞARIYA ÇIKTIM'
Antalya kent merkezinde depremi hisseden Öykü Elmas (11), "Evden hemen tavşanımı alıp çıktım. Çok korktuk. Deprem anında balkondaydım ve hemen tavşanımı alarak dışarıya çıktım" diye konuştu.
'DENGEM KAYBOLDU SANDIM'
Deprem anında dışarıda olduğunu belirten Müzeyyen Gin (75), "Ben deprem anında dışarıdaydım. Hissettim depremi ama benim dengem kayboldu sandım. Sokağın ortasında deprem olacağını tahmin edemedim. Çok korktuk" dedi.
Balkonda bir anda sallanınca panik yaşayıp aşağıya indiklerini söyleyen Özgür Yavuz, "Sandalyede otururken, sallanınca hemen aşağıya indik o korkuyla" diye konuştu.
Depremi çok ağır hissettiklerine dikkat çeken Zehra Dedeoğlu, "Kahvaltı masasındaydık, arkadaşım ben, ben ise o sallıyor sandık. Çok korktuk. Korkumuzdan yukarıya evimize çıkamıyoruz" dedi.
Evde depremle ilgili online ders anında depreme yakalandıklarını ifade eden avukat Kadriye Alkış da "Laptop önümdeydi ve sallanmayla beraber binadan sesler gelince kendime yaşam üçgeni seçtim. 15-20 saniye sesler geldiğini hissettim. Çok korktum" diye konuştu.
Antalya'nın Serik ilçesinde de depremi hisseden vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sokağa çıktı. Korku ve panik yaşadıklarını söyleyen vatandaşlardan bazıları evlerindeki eşyaların sallanmasından depremi anladıklarını söylerken, kimisi ise namaz sırasında depreme yakalandığını aktardı.
Bülent TATOĞULLARIMehmet ÇINARİbrahim LALELİAdem AKALANYücel BULUTNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIMehmet ÇINARİbrahim LALELİAdem AKALANYücel BULUTNamık Kemal KILINÇ
2020-12-05 17:20:20

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