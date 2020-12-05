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Antalya’da “KADES” uygulaması bir kadının hayatını kurtardı Antalya'da boşandığı karısının bulunduğu evi basan eski koca için Özel Harekat operasyon yaptı Eve silahla dayanan eski koca, kadının ‘KADES’ butonuna basması sayesinde yakalandı Tabancayla kendini ayağından yanlışlıkla vuran öfkeli koca, Özel Harekat Polisinin çatıdan gaz bombasıyla etkisiz hale getirildi

İHA

Antalya’da “KADES” uygulaması bir kadının hayatını kurtardı Antalya'da boşandığı karısının bulunduğu evi basan eski koca için Özel Harekat operasyon yaptı Eve silahla dayanan eski koca, kadının ‘KADES’ butonuna basması sayesinde yakalandı Tabancayla kendini ayağından yanlışlıkla vuran öfkeli koca, Özel Harekat Polisinin çatıdan gaz bombasıyla etkisiz hale getirildi

Antalya’da Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı bir kadının hayatını kurtardı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşandığı karısının kaldığı evin kapısına dayanan koca, kaza ile silahıyla kendini ayağından yaraladı. Uzun süre polis tarafından ikna edilmeye çalışılan eski koca, Özel Harekat Polisinin operasyonuyla bina içerisindeki merdivenlerde etkisiz hale getirildi.
Antalya polisini alarma geçiren olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Ayşe K. (35), evi tadilat gördüğü için 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. Ayşe K.’nın evde olduğunu öğrenen Alper T.A. (40) tabancayla birlikte bina içerisine girip kapıya dayandı. Kapıyı açmayıp oldukça korkan Ayşe K., daha önceden cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T. A., tabancasının süngüsünü çekerken çıkan kurşunla yanlışlıkla kendisini yaraladı.

Ekipler 3 dakika içerisinde olay yerine geldi
Ayşe K.’nın butona basmasının ardından 3 dakika içerisinde resmi ekipler olay yerine ulaştı. Şahsı ikna etmeye çalışırken silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine takviye olarak özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.

Çatıdan gaz bombasıyla etkisiz hale getirdiler
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı yakalamak için operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binadaki vatandaşlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip bina içerisine kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Neye uğradığını şaşıran Alper T. A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
Sol ayağından yaralanan Alper T. A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan operasyon esnasında bir Özel Harekat Polisi, kulağından hafif şekilde yaralandı. Polise ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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