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Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı

DHA

Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Alper T.A.'nın (40) tabancayla kapıya dayandığı A.K. (35), Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar sonrası 3 dakikada gelen özel harekat polislerinin operasyonuyla kurtarıldı. Elindeki tabancayla kendisini ayağından yaralayan Alper T.A., özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirildi.
Antalya polisini harekete geçiren olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın içinde meydana geldi. Eşinden boşanan A.K., evi tadilatta olduğu için 7 yaşındaki çocuğuyla eski eşinin babasının evine geldi.
'KADES' İLE POLİSE HABER VERDİ
A.K.'nın oğluyla beraber babasının evinde olduğunu öğrenen, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Alper T.A., tabancayla binaya gelerek kapıya dayandı. A.K., eski eşinin silahla kapıya dayandığını görünce çok korkarak daha önceden cep telefonuna yüklediği İçişleri Bakanlığı´nın KADES uygulaması butonuna basarak, yardım istedi.
KENDİSİNİ YARALADI
KADES'e düşen ihbarın ardından hızla harekete geçen ekipler, 3 dakika içerisinde olay yerine ulaştı. Polisin geldiği sırada Alper T.A.´nın sürgüsünü çektiği tabanca ateş aldı. Ayağına mermi isabet eden Alper T.A., yaralanırken, silah sesi üzerine çelik yelek giyen ekipler, çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine, özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Alper T.A.´yı etkisiz hale getirmek için operasyon hazırlığı yaptı.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR BALKONA ÇIKTI
Bina sakinleri ile çevre binadaki vatandaşlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izledi. Polis ekipleri vatandaşların can güvenliği için evlerine girmesi konusunda uyarılarda bulundu.
ÖZEL HAREKAT YANGIN MERDİVENİYLE ÇATIYA ÇIKTI
Özel hareket polislerinden bir ekip bina içerisine kapıdan girerken, diğer bir ekip ise itfaiye merdiveniyle çatıya çıktı. Çatıya çıkan özel harekat polisleri bina içerisine gaz bombası attı. Dumandan etkilenen Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Sol ayağından yaralanan Alper T.A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Öte yandan, operasyon sırasında 1 özel harekat polisi kulağından hafif şekilde yaralandı. Özel harekat polisine ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-12-06 00:27:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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