Park halindeki otomobil alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobil ansızın yanmaya başladı. Yangında alevler bir anda otomobilin motor bölümünün üstünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürüken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince aracın sahibi ve plakasını tespit çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gündoğmus Veli KÖKEN

2020-12-06 11:18:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.