Muratpaşa'da tüm yollar yıl sonuna kadar yenilenecek

Muratpaşa Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmaları sürüyor. Mahalledeki tüm yolların yenileme çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

Muratpaşa Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği asfaltla, ilçedeki tüm yol ve kaldırımları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa Mahallesi’ndeki çalışmaları sürdürüyor. Etaplar halinde yapılan yenileme çalışmalarının ikinci etabında; Muratpaşa Mahallesi’nde toplam 11 bin 600 ton asfalt serimi yapılacak.

Toplam 12 bin 338 metre yol ağı bulunan Muratpaşa Mahallesi’nde çalışmaların yeni yıldan önce bitirileceğini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Asfaltımızı kendimiz üretip, program dahilinde tüm mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz. Muratpaşa Mahallemiz’de çalışmaların 3’te ikilik bölümünü tamamladık. Yıl sonuna kadar, mahallenin tüm yolları yenilenmiş olacak” dedi.

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