Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı 4 bin liralık idari para cezasını ödemeye gittiğinde arandığı belirlenerek tutuklandı, korona virüs testi pozitif çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı 4 bin liralık idari para cezasını ödemeye gittiğinde arandığı belirlenerek tutuklandı, korona virüs testi pozitif çıktı

İHA

Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı 4 bin liralık idari para cezasını ödemeye gittiğinde arandığı belirlenerek tutuklandı, korona virüs testi pozitif çıktı

Antalya'da karıştığı kavga sonrası verilen 4 bin liralık cezayı ödemeyen genç hakkında yakalama kararı çıktı. Adliyeye parayı gecikmeli olarak yatırmaya gidince tutuklanan ve sağlık kontrolünde korona virüs testi pozitif çıkan genç, ailesi aynı gün parayı ödeyince serbest kaldı ancak karantinaya alındı. Köyde karantina şartlarına uymayıp evin dışında yakalanan aileye ise 15 bin 750 TL ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesinde daha önce karıştığı bir kavga sebebiyle 4 bin lire idari para cezası uygulanan Mustafa Ü., parayı yatırmakta gecikince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Parayı ödemek için adliyeye giden Mustafa Ü.'nün arama kararı olduğunu gören görevli polise haber verince Mustafa Ü. gözaltına alındı ve tutuklandı. Cezaevine gitmeden önce sağlık kontrolünde korona virüs testi yapılan Mustafa Ü., aynı gün ailesinin parayı ödemesi ile serbest bırakıldı. Şahsın ertesi gün sonuçlanan korona virüs testi pozitif çıkınca önce jandarma, sonra sağlık ekipleri evine gelip temaslı olduğu ailesi ve kendisine evde karantina altında olmaları gerektiği bildirildi. Ertesi gün jandarmanın kontrolü sırasında eve 1 kilometre uzakta koyunları otlatırken yakalanınca 3 bin 150 TL ceza uygulandı. Diğer aile fertlerinin de ev yerine dışarda oldukları tespit edilince aileye toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası verildi.
Serik ilçesine bağlı Yeşılyurt Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ü., "Parayı ailem yatırdıktan sonra serbest bıraktılar aynı gün. Sonra evime geldim. Burada koyunlarımı güdüyordum, jandarma geldi. Saat 4 gibi sağlıkçılar geldi. Senin testin pozitif dediler. 'Kaç kişiyle temas ettin' diye sordular. Ailemi söyledim. Ertesi gün jandarma tekrar kontrole geldi. Ben koyunlarımı otlatıyordum. Hayvanlarım daha önce çalındığı için burada yatıyordum dedim. 3 bin 150 lira ceza aldım. Ailemdeki kişiler de evin dışında oldukları için ceza yediler. Beni ve ailemi daha sonra Antalya Kredi Yurtlar Kurumu'na götürdüler. Burada ben 10 gün kaldım. Burada benimle beraber annem, babam ve abilerim vardı. Yazılan ceza ise evimde bulunmayışımdan yazılmış. Benim evim aslında burası. Benim malım, koyunlarım da burada. Bu konuda devlet büyüklerimizin affına sığınıyoruz" dedi.
65 yaşındaki Baba Şadi Ü. ise, "Burada koyunlarımı güderken jandarmalar gelmiş. 'Siz koronalı olmuşsunuz' diye. Bende benim haberim yok dedim. Haberimiz olsaydı bir yere gitmezdik dedim. Ondan sonra bizi aldılar, Antalya'ya Uncalı'ya götürdüler. Orada şeker hastası olduğum için hastaneye sevk ettiler. Ailemle beraber biz orada bir hafta kaldık. Daha sonra her birimize ceza yazılmış" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa'da tüm yollar yıl sonuna kadar yenilenecek
YEREL HABERLER Muratpaşa'da tüm yollar yıl sonuna kadar yenilenecek
Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler
YEREL HABERLER Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit ...
İngilizin kaçak villasının yıkımı için yürütmenin durdurulması kararı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER İngilizin kaçak villasının yıkımı için yürütmenin ...
Park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev alev yandı
Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı Daha önce yaz aylarını köyde geçiren tatilciler, tatil planlarına bu kışı da ekledi Bir haftalık ziyaret için geldiği köyünde tatili kış sonuna kadar uzattı
YEREL HABERLER Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna ...
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki otomobillerin camını kırdı
YEREL HABERLER Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki ...
Aşkın acı tarifesi: 3 bin 150 TL Eski kız arkadaşının evinin kapısına geldiğinde evlenip hamile olduğunu gören adam sinir krizi geçirdi Sinirini park halindeki otomobillerin camlarına yumruk ve kafa atarak çıkartan adam, hem gözaltına alındı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası yedi
YEREL HABERLER Aşkın acı tarifesi: 3 bin 150 TL Eski kız arkadaşının ...
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi
YEREL HABERLER Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü ...
'Teras kort'un şampiyonu
YEREL HABERLER 'Teras kort'un şampiyonu
İngilizin kaçak villasının yıkımı için yürütmenin durdurulması kararı
YEREL HABERLER İngilizin kaçak villasının yıkımı için yürütmenin ...
SMA'lı oğlunun tedavi masrafı için pazarda satış yapıyor
YEREL HABERLER SMA'lı oğlunun tedavi masrafı için pazarda satış ...
Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
YEREL HABERLER Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ...
Antalya’da “KADES” uygulaması bir kadının hayatını kurtardı Antalya'da boşandığı karısının bulunduğu evi basan eski koca için Özel Harekat operasyon yaptı Eve silahla dayanan eski koca, kadının ‘KADES’ butonuna basması sayesinde yakalandı Tabancayla kendini ayağından yanlışlıkla vuran öfkeli koca, Özel Harekat Polisinin çatıdan gaz bombasıyla etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Antalya’da “KADES” uygulaması bir kadının hayatını ...
Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı Korkup paniğe kapılan genç yerinden fırlayıp babasının yanına gitti
YEREL HABERLER Depreme bilgisayar başında canlı yayında ...
Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı
YEREL HABERLER Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı
Bazıları sokağa, bazıları çatılara çıktı Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlardan bazıları sokağa bazıları da çatıya çıktı Deprem anında avizelerin beşik gibi sallanması cep telefonu kameralarına yansıdı Deprem anında sokağa inen vatandaş: “Yasak var içeri, deprem var dışarı”
YEREL HABERLER Bazıları sokağa, bazıları çatılara çıktı Akdeniz ...
Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (4)
YEREL HABERLER Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (4)
Antalya’da meydana gelen deprem güvenlik kameralarına yansıdı Depremi hissedince işyerinden kaçtı
YEREL HABERLER Antalya’da meydana gelen deprem güvenlik kameralarına ...
Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2)
Antalya Valisi Yazıcı: "Olumsuz bir durum yok" 81 kilometre derinlikteki deprem sebebiyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı Akdeniz'deki 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya'da da hissedildi
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı: "Olumsuz bir durum yok" 81 ...
Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'deki 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya'da da hissedildi 81 kilometre derinlikteki deprem hafif hissedildi
YEREL HABERLER Akdeniz'deki 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya'da da ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X