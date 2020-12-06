Kent merkezinde kapsamlı bakım-onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip kent merkezinde trafiğin yoğun kullanıldığı alanlarda bakım ve onarım çalışması yaptı. Ekipler, orta refüjlerde tel çit, bordür tamiratı ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında trafiğin yoğun kullanıldığı alanlarda çalışma yaparak kısıtlamayı fırsata çevirdi. Ekipler, yeşil alanlarda dikimini gerçekleştirdiği ağaçların ve çalı grubu bitkilerin gençleştirme budamaları ve ağaç sürgünlerinin temizliğini yapıyor.

Ekipler, bu kapsamda trafiğin en yoğun olduğu Mevlana Caddesi, Kızılırmak Caddesi, Tekelioğlu Caddesi, Kızılarık Caddesi, Burhanettin Onat Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, ve Serik Caddesi tramvay hattında bulunan yeşil alanda revize çalışmaları yapıyor. Bir yandan da çimlendirme, ağaçlandırma, çiçeklendirme çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, daha yeşil bir Antalya için sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca kent içi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına sürdürecek.

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