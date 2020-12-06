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KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: “Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu” Polisin kurtardığı A.K.: Kapıda 'Sen kenara çekil ben kapıyı kıracağım. Ayşe ve iki kızımı öldüreceğim, öyle gideceğim' diye bağırıyordu" “Hedef ben ve çocuklarımdı. Kapı zaten çatlamıştı, çünkü koşarak gelip kapıya tekmeler atıyordu” “KADES olmasaydı bugün burada olmayabilirdim”

İHA

KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: “Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu” Polisin kurtardığı A.K.: Kapıda 'Sen kenara çekil ben kapıyı kıracağım. Ayşe ve iki kızımı öldüreceğim, öyle gideceğim' diye bağırıyordu" “Hedef ben ve çocuklarımdı. Kapı zaten çatlamıştı, çünkü koşarak gelip kapıya tekmeler atıyordu” “KADES olmasaydı bugün burada olmayabilirdim”

Antalya’da silahla kapıya dayanan eski kocasının elinden Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtulan yerleşik Rus vatandaşı 2 çocuk annesi kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. A.K., “Kapıyı kırıp beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. KADES uygulaması sayesinde polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu” dedi.
Antalya polisini alarma geçiren olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan yerleşik Rus vatandaşı A.K. (35), evi tadilat gördüğü için 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. A.K.’nın evde olduğunu öğrenen Alper T.A. (40), tabancayla bina içerisine girip kapıya dayandı. Kapıyı açmayıp oldukça korkan A.K., daha önceden cep telefonuna yüklediği KADES butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T.A., tabancasının süngüsünü çekerken çıkan kurşunla yanlışlıkla kendisini yaraladı.

Ekipler 3 dakika içerisinde olay yerine geldi
A.K.’nın butona basmasının ardından 3 dakika içerisinde resmi ekipler olay yerine ulaştı. Şahsı ikna etmeye çalışırken silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine takviye olarak özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.

Çatıdan gaz bombasıyla etkisiz hale getirdiler
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı yakalamak için operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binadaki vatandaşlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip bina içerisine kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Neye uğradığını şaşıran Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Sol ayağından yaralanan Alper T.A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Operasyon esnasında bir Özel Harekat polisi de kulağından hafif şekilde yaralandı. Polise ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

“Hedef ben ve çocuklarımdı”
Antalya İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadesi sonrası çıkışta gazetecilere açıklama yapan A.K., daha önceden eski eşiyle aralarında birçok tartışma ve tehditler yaşandığını anlattı. Son olarak eşinin bıçaklı tehdidi sonucu polise giderek şikayetçi olduğunu ve ardından KADES uygulamasıyla tanıştığını aktaran A.K., “Olay günü bize ulaşmaya çalışıyordu. Hedef ben ve çocuklarımdı. Kızımın ayağı kırık olduğu için akşam kayınvalideme getirmiştim. Annesine diyordu ki, 'Sen kenara çekil ben kapıyı kıracağım. Ayşe ve iki kızımı öldüreceğim, öyle gideceğim' dedi. Özel harekat geldi. 4’üncü kattaydı. 3’üncü kata kadar polis ekipleri geldi ancak silahlı olduğu için onlar çıkamadı. Çünkü silahla etrafa ateş ediyordu. İtfaiye yardımıyla diğer özel harekat ekibi içeriye gaz bombası attı ve onu etkisiz hale getirdi” dedi.

“Bugün burada olmayabilirdim”
KADESİ’i kullanmanın zaman yönünden çok büyük bir avantaj olduğuna değinen A.K., şunları söyledi:
“Daha önce polisi aradığımda 1520 dakikada geliyorlardı. Çünkü adres vermekle uğraşıyorduk ya da konuşmak zorunda oluyorsunuz fakat buna müsaadenin olmadığı durumlar oluyordu. Ama mağdur kadınlar konumunu açık tutup KADES uygulamasını kullanırlarsa 3 ya da 5 dakikada ekipler geliyorlar. O kapı zaten çatlamıştı, çünkü koşarak gelip kapıya tekmeler atıyordu. Uygulama yüklü olmasaydı ve normal polisi arayarak çağırsaydım belki 1520 dakika zaman kaybı olacaktı. Ve bu zaman içerisinde o kapı kırılırdı ve üçümüz de ölmüştük. KADES uygulamasıyla polislerin 3 dakikada gelmesiyle biz de kurtulmuş olduk. Polis ekiplerinden Allah razı olsun. Bugün burada olmayabilirdim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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