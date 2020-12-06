Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı

DHA

Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde otel çalışanı Ali Can, kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran bir cisim gördü. Ne olduğunu anlayamadığı cismin başkası tarafından da fark edildiğini ve kısa sürede ortadan kaybolduğunu söyleyen Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. UFO gibi şeyler de aklıma geldi" dedi.
Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde çalışan Ali Can, görevi sırasında güvenlik kameralarını izlerken otelin sahil kısmını görüntüleyen kamerada bir cisim fark etti. Denizin üzerinde, havada duran kırmızı renkli cismi görünce şaşıran Ali Can, ne olduğunu anlayamadığını söyledi.
Ali Can, "3 Aralık Perşembe günü görevim sırasında kameraları izlerken otelin sahiline bakan kamerada havada kırmızı bir cisim gördüm. Kamera görüntüsünü büyüttüm. Hava kapalıydı. Bu cisim pembe ve kırmızımsı bir renk veriyor. Kesinlikle güneş yansıması değil. Denizin üzerinde ne olduğu belli olmayan kırmızı dairesel bir cisim" dedi.
'SADECE BEN GÖRMEDİM'
Cismi saat 09.45 sıralarında gördüğünü ve yaklaşık 10 dakika kadar izlediğini kaydeden Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. Televizyonlarda, haberlerde böyle şeyler görüyoruz, UFO gibi şeyler de aklıma geldi. Ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada bir cisim var ama ne olduğu belli değil. Elektronik bir araç var orada. Hatta sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş da fark etti. O da oraya baktı. Yani sadece ben görmedim. Sonra da kayboldu gitti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-12-06 14:52:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
YEREL HABERLER KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 ...
KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: “Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu” Polisin kurtardığı A.K.: Kapıda 'Sen kenara çekil ben kapıyı kıracağım. Ayşe ve iki kızımı öldüreceğim, öyle gideceğim' diye bağırıyordu" “Hedef ben ve çocuklarımdı. Kapı zaten çatlamıştı, çünkü koşarak gelip kapıya tekmeler atıyordu” “KADES olmasaydı bugün burada olmayabilirdim”
YEREL HABERLER KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu ...
Kent merkezinde kapsamlı bakım-onarım
YEREL HABERLER Kent merkezinde kapsamlı bakım-onarım
Boş kalan caddeler yıkanarak dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Boş kalan caddeler yıkanarak dezenfekte edildi
Kumluca Belediyesi'nde memurlara sözleşme morali
YEREL HABERLER Kumluca Belediyesi'nde memurlara sözleşme morali
Boş kalan sahillerde definecilerden sonra deniz kabuğu koleksiyoncuları iş başında 10 metre derinden çıkardıkları rengarenk deniz kabuklarını akvaryumcu ve koleksiyonerlere satıyorlar
YEREL HABERLER Boş kalan sahillerde definecilerden sonra deniz ...
Sağlıkçılardan kreş talebi
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan kreş talebi
Vaka artışı yüzde 100 Antalya'da, sahiller turist ve köpeklere kaldı
YEREL HABERLER Vaka artışı yüzde 100 Antalya'da, sahiller turist ve ...
Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı 4 bin liralık idari para cezasını ödemeye gittiğinde arandığı belirlenerek tutuklandı, korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı 4 ...
Muratpaşa’da yerel demokrasi güçleniyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da yerel demokrasi güçleniyor
Muratpaşa'da tüm yollar yıl sonuna kadar yenilenecek
YEREL HABERLER Muratpaşa'da tüm yollar yıl sonuna kadar yenilenecek
Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler
YEREL HABERLER Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit ...
İngilizin kaçak villasının yıkımı için yürütmenin durdurulması kararı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER İngilizin kaçak villasının yıkımı için yürütmenin ...
Park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev alev yandı
Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı Daha önce yaz aylarını köyde geçiren tatilciler, tatil planlarına bu kışı da ekledi Bir haftalık ziyaret için geldiği köyünde tatili kış sonuna kadar uzattı
YEREL HABERLER Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna ...
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki otomobillerin camını kırdı
YEREL HABERLER Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki ...
Aşkın acı tarifesi: 3 bin 150 TL Eski kız arkadaşının evinin kapısına geldiğinde evlenip hamile olduğunu gören adam sinir krizi geçirdi Sinirini park halindeki otomobillerin camlarına yumruk ve kafa atarak çıkartan adam, hem gözaltına alındı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası yedi
YEREL HABERLER Aşkın acı tarifesi: 3 bin 150 TL Eski kız arkadaşının ...
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi
YEREL HABERLER Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü ...
'Teras kort'un şampiyonu
YEREL HABERLER 'Teras kort'un şampiyonu
İngilizin kaçak villasının yıkımı için yürütmenin durdurulması kararı
YEREL HABERLER İngilizin kaçak villasının yıkımı için yürütmenin ...
SMA'lı oğlunun tedavi masrafı için pazarda satış yapıyor
YEREL HABERLER SMA'lı oğlunun tedavi masrafı için pazarda satış ...
Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
YEREL HABERLER Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ...
Antalya’da “KADES” uygulaması bir kadının hayatını kurtardı Antalya'da boşandığı karısının bulunduğu evi basan eski koca için Özel Harekat operasyon yaptı Eve silahla dayanan eski koca, kadının ‘KADES’ butonuna basması sayesinde yakalandı Tabancayla kendini ayağından yanlışlıkla vuran öfkeli koca, Özel Harekat Polisinin çatıdan gaz bombasıyla etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Antalya’da “KADES” uygulaması bir kadının hayatını ...
Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı Korkup paniğe kapılan genç yerinden fırlayıp babasının yanına gitti
YEREL HABERLER Depreme bilgisayar başında canlı yayında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X