Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından



Yanal: Güzel bir galibiyet

Dalcı: Puan ve puanlara ihtiyacımız varSüleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig´in 11'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü´nü ilk yarının uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi. Konuk takım, Ersun Yanal yönetiminde üçüncü lig maçında ilk galibiyetini alırken, ligde 7 maç sonra kazanarak puanını 14'e yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Ankaragücü ise 2 puanla haftayı son sırada kapattı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, 3 puan kazanmanın aslında çok kolay bir şey olduğuna vurgu yaparak, "Her takım kazanıyor. Bugün biz de kazandık ama 7 maçtır, 3 aydır kazanmayan bir takımız. Hem kaygı, hem korku yönetilebilir bir duygu olmaktan çıkıp, yoğun bir strese dönüşür. Biz bunu oyuncularımıza yansıtmadık ama yazıp söyleyip konuşmasanız da bu oyuncunun duygularıdır" dedi.

Bugün alınan 3 puanın sadece 3 puan olmadığına dikkat çeken Yanal, "Lig bittiğinde dönüp arkamıza baktığımızda güzel bir galibiyet olduğu anlatılacaktır. Oyuncularımızın çoğu eksikliklerden dolayı oynamadıkları pozisyonlarda oynamak zorunda kaldılar. Etkili oyuncularımız var. Özellikle hücum hattında zaman zaman çok etkili olacak, gol becerilerini ortaya koyacak oyuncularımız var" diye konuştu.

DALCI: PUAN VE PUANLARA İHTİYACIMIZ VAR

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı ise bugünkü maç için hafta boyunca çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Buraya galibiyet parolası ile gelmiştik. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. Belki ilk yarı oyunu koparabilirdik. Üçüncü bölgede üretkenliği başaramadık. Oyunun genelinde, belki 90+´da tamamen tüm riskleri aldığımız için rakibin bir iki pozisyonu kontra gibi görünse de genel anlamda oyunu kontrol eden bir anlayışımız vardı" açıklamasında bulundu.

Mutlak surette puan veya puanlara ihtiyaçları olduğunu da sözlerine ekleyen Mustafa Dalcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Takıma bir oyun anlayışı ve kimlik yerleştirmeye çalışıyoruz. Kısa sürede bazı şeyleri değiştirmek zor. Mücadele ederken, değiştirmeye de çalışacağız. Sistemin sadakati çok önemli. Biz oyunlarımıza sistem ve oyun felsefesini yerleştirmeye çalışacağız. Üçüncü bölgedeki zafiyetimize de en kısa sürede çözüm bulmaya çalışacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ersun Yanal'ın açıklamaları

- Mustafa Dalcı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-12-06 19:53:01



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