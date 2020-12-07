Salgın etkisiyle artan otel fiyatları, kasımda enflasyonun altında



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de otellerin gecelik konaklama fiyatları, ekimde yüzde 9,43, kasımda ise yüzde 8,69 oranında artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı 2020 yılı kasım ayı enflasyon verilerine göre, otel fiyatlarındaki artışın son iki ayda, yılbaşından bu yana ilk defa enflasyonun gerisinde kaldığı belirtildi

Turizm yatırımcıları, işletmeciler ve turizm profesyonellerine bilgi, rapor, data ve araştırma sunan Turizmdatabank, kasım ayı itibarıyla Türkiye geneli ve turizm bölgelerindeki otel fiyatlarındaki değişikliği belirledi. Veri işleme uzmanı Erol Karabulut tarafından derlenen rapora göre, Türkiye'de faaliyette olan otellerin gecelik konaklama fiyatları kasım ayında yüzde 8,69 oranında artış gösterdi. Kasım ayında ülke genelindeki 12 aylık ortalama enflasyon (TÜFE) yüzde 12,04 olarak gerçekleşirken, otellerin gecelik oda fiyatlarındaki artış eğiliminin TÜFE'nin altında kaldığı açıklandı.

COVID-19'UN ETKİSİ

TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı kasım ayı enflasyon verilerine göre, otel fiyatlarındaki artışın, son iki ayda, yılbaşından bu yana ilk defa enflasyonun gerisinde kaldığı belirtildi. Kasım ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 12,04 gerçekleşirken, gecelik otel fiyatları artışındaki gerileme eğiliminin devam ettiği kaydedildi. Araştırmada, Covid-19 sürecinin ise otellerde müşteri ve dolulukları düşürmesinin, gecelik otel fiyatlarının da gerilemesine neden olduğu, fiyat artışlarını sınırladığı belirtildi.

ANTALYA'DA YÜZDE 30'LARI GÖRDÜ

Turizmdatabank.com'un derlediği verilere göre, Antalya otellerindeki gecelik fiyatlar kasım ayında yüzde 7,78 artış gösterdi. Ekimde artış oranı yüzde 8.31'di. Ancak bu artışın yüzde 12,04 olan Türkiye enflasyonu ve yüzde 12,17 olan Antalya ili enflasyonunun altında kaldığı belirtildi. Antalya otel ücretlerinin yıl ortasına kadar yüzde 30'ları gördüğü de belirtildi.

İZMİR'DE ARTIŞ NE OLDU

Covid-19 sürecinde, gecelik oda fiyatlarının en yavaş gerilediği İzmir otellerinin, Kasım 2020'de yüzde 10,68 artış kaydettiği, ekim ayında ise bu oranın yüzde 11,59 olduğu kaydedildi. Kasım ayı artışının yüzde 12,04 olan Türkiye enflasyonu ve yüzde 12,56'ya çıkan İzmir ili enflasyonun gerisine düştüğü açıklandı.

İSTANBUL YÜZDE 5'İN ALTINDA

Türkiye'nin en çok konaklama yapılan ikinci ili konumundaki İstanbul'da otel fiyatları artışının, ülke ortalamasının çok gerisinde kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Kasım 2020 ayında İstanbul'daki gecelik otel odası fiyatı artışı yüzde 5'in de altına düşerek yüzde 4,23 oldu. Ekimdeki artış yüzde 4,79. Bu seviye yüzde 12,04 olan Türkiye enflasyonunun ve yüzde 12,26 olan İstanbul ili enflasyonun da altında kalan bir canlanmaydı" denildi.

MUĞLA'DA DURUM

Muğla otelleri fiyat artışında Eylül 2020 dönemine kadar Türkiye ortalamasını aşarken, enflasyonun da üzerinde canlanma yaşandığı vurgulandı. Ancak Ekim 2020 ve Kasım 2020'de Muğla otel fiyatlarının yüzde 10,37 ve yüzde 9,39'a gerilediği belirtildi. Artışın yüzde 11,79 olan il enflasyonunun altında olduğu belirtildi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-12-07 10:22:43



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