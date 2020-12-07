Antalyaspor’da 7 hafta sonra gelen 3 puan sevinci

FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 10 mağlup ederek, 7 haftalık 3 puan hasretine son verdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü 45+3'te Jahovic'in attığı golle 10 mağlup etti. Bu galibiyetle 7 maç aradan sonra 3 puan alan Antalyaspor puanını 13'e çıkardı ve ligde 12. sıraya yükseldi. Teknik Direktör Ersun Yanal ise kırmızıbeyazlı takımın başında çıktığı 3. maçında galibiyetle tanıştı. Yanal yönetimindeki Antalyaspor, daha önceki maçlarda Aytemiz Alanyaspor’a 20 mağlup olurken, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 22 berabere kalmıştı. Ersun Yanal, basın toplantısında kazandıkları maçın önemini, “Son 3 ayda 7 maç ve galibiyeti olmayan bir takım. Kazanmak kolay. Ama kazanamazsanız bu kaygı yoğun bir stres halini alır. Bugün sadece maç kazanmadık, özgüven kazandık” sözleriyle açıklamıştı.
Kırmızıbeyazlı ekip ligin 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak.
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