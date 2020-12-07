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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa, Görele Belediyesi’ni mağlup etti

İHA

Muratpaşa, Görele Belediyesi’ni mağlup etti

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 9’uncu hafta maçında Görele Belediyesi’ni 4133 mağlup etti. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Ümit Uysal da tribünden takip ederken, Muratpaşa Belediyespor’dan Cansu Akalın 11 golle maçın yıldızı oldu.
Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig’inin 9’uncu hafta maçında kendi evinde Görele Belediyesi’ni ağırladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynan karşılamayı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetirken maçta ilk yarı Muratpaşa’nın 2019 üstünlüğüyle tamamlandı. Muratpaşa Belediyespor, karşımanın ikinci yarısında rakibine gol şansı vermezken Sertan Sarpaş’ın öğrencileri maçtan 4133 galip ayrıldı.
Belediye Başkanı Uysal’ın tribünden takip ettiği maçta Cansu Akalın 11 golle maçın yıldızı oldu. Muratpaşa Belediyespor, son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Beyzanur Türkyılmaz da 7 sayı kaydetti. Kaptan Diğdem Hoşgör de attığı 7 golle galibiyetin mimarlarından oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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