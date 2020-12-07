Büyükşehir zabıtasından Kemer’de denetim

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtası, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Kemer ilçesi Liman Caddesi’nde maske, sigara ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Covid19 salgınının yayılımını önlemek ve etkilerini en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kemer’in en işlek yeri olan Liman Caddesi’nde esnaf, turist ve vatandaşlara yönelik denetim yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kuralları uymayanları uyardı. Maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, açık alanda sigara içilmemesi kuralını ihlal edenleri de uyardı.

Denetimler sürecek

Zabıta ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyulması gerekenleri bir kez daha hatırlatırken, toplum sağlığı için herkesin tedbirlere uymasını istedi. Vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda denetimlerini önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi.

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