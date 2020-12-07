Finike Eroğlu Nuri Cami, amber rengi ile aydınlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Cami'nin inşaatı tamamlanarak, ibadete hazır hale getirildi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle, hiç çimento kullanılmadan taştan inşa edilen caminin aydınlatması da bitirildi. Tarihe dokuya uygun olarak amber rengi ışıklarla aydınlatılan cami, Finike’nin siluetine de ayrı bir güzellik kattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla hızla tamamlanan Finike Eroğlu Nuri Cami'nde inşaat çalışmaları bitti. Finike Limanı'nın üst kısmında yer alan ve sahile hakim konumdaki cami LED aydınlatma sistemleri ile ışıklandırıldı. Tarihi dokuya uygun olacak şekilde amber rengi yapılan ışıklandırma ile cami, geceleri de ihtişamlı ve dikkat çekici bir görüntü sergiliyor.

500 kişilik Eroğlu Nuri Cami’nin taş duvarları, tarihi dokuya uyum sağlaması için amber rengiyle aydınlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından caminin ışıklandırılmasında uygulanan LED aydınlatmalar, taş duvarların mimari ve estetik özelliklerinin geceleri de yansıtılmasını sağlıyor.

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