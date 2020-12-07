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Kısıtlama gününde durdurulan araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

İHA

Kısıtlama gününde durdurulan araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde narkotik polisi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün sanayi sitesinde durdurulan araç içinde bir miktar uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Türkiye genelinde pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 5 Aralık Cumartesi günü sanayi sitesi içerisinde durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 34,53 gram metamfetamin, 0,20 gram eroin, 0,80 gram esrar, 1 adet tüfek ve tüfeğe ait 6 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan Ö.K. ve E.A. hakkında “Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti” suçundan, ayrıca Ö.K. hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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