Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Terörle mücadele polisi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. ve hakkında yakalama kararı bulunan F.K. düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

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