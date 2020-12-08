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Antalyaspor'da 7 futbolcudan iyi haber

DHA

Antalyaspor'da 7 futbolcudan iyi haber


Tolga YILDIRIMAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA) -FRAPORT TAV Antalyaspor'da sakatlıkları nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalan Serdar Gürler, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Jean Armel Drole ve Bünyamin Balcı antrenmanlara başladı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 11'inci haftayı sahasında MKE Ankaragücü galibiyetiyle 13 puanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini alan kırmızı beyazlılar, 7 hafta süren 3 puan özlemine son verdiği karşılaşma sonrasında yükselişe geçmeyi hedefliyor. Fraport TAV Antalyaspor, ligde 12'nci hafta pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacak.
ANTRENMANA BAŞLADILAR
Sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan kırmızı beyazlılarda, tedavisi devam eden futbolculardan iyi haber geldi. Takımın izin gününde antrenman yapan 7 futbolcu, salon ve saha çalışmalarıyla form tutuyor. Tedavileri devam eden Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Jean Armel Drole ve Bünyamin Balcı takımın izin gününde antrenman yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirirken Serdar Gürler ise ısındıktan sonra sahada antrenmana çıktı.
PUANLARI SAHASINDA TOPLUYOR
Fraport TAV Antalyaspor, 11 hafta sonunda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, bütün galibiyetler iç sahada geldi. Antalyaspor, topladığı 13 puanın 10'unu sahasında, 3'ünü ise deplasmanlarda aldı. Fraport TAV Antalyaspor, ligde 11 maçın 6'sını sahasında oynadı. Bu maçlarda kırmızı beyazlı takım 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sahasında oynadığı maçlarda 10 puan toplayan Antalyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve MKE Ankaragücü maçlarında galibiyet, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında mağlubiyet ve Gaziantep FK maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.
DEPLASMANDA SADECE 3 PUAN
Antalyaspor, deplasmanda ise hayal kırıklığı yarattı. Kırmızı beyazlılar henüz deplasmanda galibiyet almayı başaramadı. Antalyaspor, oynadığı 5 dış saha maçında 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'e dış sahada kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanlarında ise 1 puan alma başarısı elde etti. Antalyaspor, ligin 12'nci haftasında pazartesi günü konuk olacağı Demir Grup Sivasspor maçında ilk deplasman galibiyetini kovalayacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAdem AKALAN
2020-12-08 10:19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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