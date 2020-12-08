Antalya'da aralık ayında deniz keyfi



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da aralık ayında bahar havası yaşanırken, bunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, denize girip eğlendi, dalgaların arasında selfie çekti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, aralık ayında, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, denize girip, güneşlenenlerin yanı sıra, dalgaların arasında selfie çekip eğlenenlere ev sahipliği yaptı.

Antalya'da kış kampı için bulunan Erzurumlu atletizm sporcusu Tubay Erdal, "Bir haftadır Antalya'dayım. Hava çok güzel. Erzurum buz gibi. Buraya geldim, sıcaklığı fark ettim. Sabah erken antrenman yaptım. Ardından denize giriyorum. Tuzlu su bacaklarıma iyi geliyor. Antrenman sonrası terapi gibi oluyor" dedi.

Arkadaş grubuyla her gün denize gelmeye gayret ettiklerini söyleyen İbrahim Adalı ise "Konyaaltılıyım. Burada her gün arkadaşlarımızla buluşup denize girip zaman geçiriyoruz. Bizim için Antalya yaşanabilecek tek şehir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-12-08 12:21:55



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