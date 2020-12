Kepez’de ‘Kan ver can olsun’ kampanyası

Kepez Belediyesi, Kızılay’ın kan bağışı çağrısına ‘Kan ver can olsun’ kampanyası ile destek vermeye devam ediyor.

Kızılay’ın kan bağışı çağrısını ‘Kan ver can olsun’ kampanyası ile destekleyen Kepez Belediyesi, kampanyayı ilçedeki mahallelerde tüm hızıyla sürdürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün start vermesiyle 2. etabı geçtiğimiz ay başlayan kan bağışı kampanyası yılsonuna kadar toplamda 16 mahallede gerçekleştirilecek. Bugüne kadar ikinci etabı ilçedeki 9 mahallede sürdürülen kampanya kapsamında, Aralık ayında da 7 mahallede bağışlar kabul edilecek. Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ‘Kan ver can olsun’ kampanyası yılsonuna kadar Ayanoğlu, Yeşiltepe, Baraj, Esentepe, Fatih, Yeşilyurt ve Atatürk Mahallelerinde de gerçekleştirilecek.

