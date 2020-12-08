'Aspendos Arena' mahkeme kararıyla mühürlendi



Mehmet ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 12 yıl önce genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan tarafından kurulan, 'Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki 5 bin kişilik 'Aspendos Arena', Serik Belediyesi tarafından mühürlendi. Belediye Başkanı Enver Aputkan, mahkeme kararını uyguladıklarını belirterek, "Anlaşmalarının mümkün olmadığı, yıllardır devam eden bir mahkeme var. Muhatabı belediye değil. Mahkeme kararını uygulama mecburiyeti var" dedi.

'Aspendos Arena'nın kurucusu, Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden mühürlenme işlemiyle ilgili fotoğraf paylaştı. Paylaşımında 'Gördüğünüz yazı Aspendos Arena'nın Serik Belediyesi tarafından mühürlendiğinin resmidir' diyen Erdoğan, mühürleme işlemine tepki gösterdi. Erdoğan, mesajında, '102 ülkede 5 binden fazla gösteri ile Yeni Zelanda'dan Meksika'ya, Şili'ye, Bahreyn'den Sibirya'ya 45 milyondan fazla dünya izleyicisine kültürümüzü ve memleketimizi tanıtmanın hediyesidir. Aspendos Arena sahnesinde her yıl yüz binlerce turiste kültürümüzü sergilemenin ödülüdür. Dün Ankara Sanat Tiyatrosu, bugün bizim tiyatromuz, tarih bunları unutmayacak. Mücadeleye devam edeceğiz. #direnaspendosarena' dedi.

GÜLBEN ERGEN'DEN PAYLAŞIM

Mustafa Erdoğan'ın eski eşi şarkıcı Gülben Ergen de karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Serik Belediyesi'nin Antalya'da yıllardır binlerce turistin ayakta alkışladığı, Anadolu Ateşi ve Mustafa Erdoğan'a ait Aspendos Arena Tiyatrosu'nu bugün mühürlemesini şiddetle kınıyorum" dedi.

'MAHKEME KARARINI UYGULUYORUZ'

'Aspendos Arena'nın mühürlenmesiyle ilgili bilgi veren Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, söz konusu yerle ilgili Mustafa Erdoğan'ın mülk sahibiyle uzun zamandan beri problemi olduğunu belirterek, bu durumun mahkemeye intikal ettiğini söyledi. Buranın devam etmesi noktasında mülk sahibine ricacı olduklarını da söyleyen Başkan Aputkan, "Ama öyle bir hale gelmiş ki aralarındaki ilişki anlaşmalarının mümkün olmadığı ve mahkeme neticesinde yani mahkemeye vermiş ve yıllardır devam eden bir mahkeme var. Buranın kapatılmasıyla ilgili belediye olarak kendiliğimizden gitmedik. Bir mahkeme kararını uyguluyoruz" dedi.

'MUHATAP BİZ DEĞİLİZ'

Belediye görevlilerinin mahkemenin verdiği kararı uyguladığını açıklayan Başkan Aputkan, "Dolayısıyla yani muhatabı biz değiliz, belediye değil. Eğer Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen paylaşım yapacaksa mahkeme kararıyla ilgili yapması lazım. Çünkü onu yapmak cesaret ister. Belediye görevlileri mahkeme kararını uyguluyor. Dolayısıyla mahkemenin verdiği kararla ilgili varsa bir sıkıntıları mahkemeyle ilgili açıklama yapacaklar, belediyeyle ilgili değil. Çünkü mahkeme kararını uygulama mecburiyeti vardır, belediyedeki çalışan görevlilerin. Dolayısıyla olay tamamen mahkeme kararının uygulanmasıdır" diye konuştu.

MAHKEME KARARININ ÖZETİ

Serik Belediyesi, konuyla ilgili mahkeme kararını da paylaştı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. şirketinin davacı, Serik Belediye Başkanlığı'nın davalı gözüktüğü, süreci de özetleyen mahkeme kararı şöyle:

"Antalya ili Serik İlçesi Belkıs Mahallesi Aspendos kümesinde bulunan ve 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan 121 parselde inşa edilmiş Aspendos Arena Gösteri Merkezi ile ilgili olarak, 1 Mayıs 2008 tarih ve 2306 sayılı Antalya kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Aspendos Antik Tiyatrosu'nun restorasyonu tamamlanıncaya kadar geçici olarak inşa edildiği, 31 Ekim 2016 tarihinde Aspendos Antik Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmaları tamamlanması üzerine 23 Eylül 2017 tarih ve 6808 sayılı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararıyla geçici tesisin Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına karar verildiği, ancak Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na yapılan itiraz sonucu, kararın tesisin kaldırılmasına ilişkin kısmının iptaline, fakat parselin plansız alanda kalması nedeniyle ilgili idarelerce hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planı önerisinin onay sürecinin tamamlanarak konunun Koruma Bölge Kurulu'nda yeniden değerlendirilmesine 20 Aralık 2017 tarih ve 872 sayılı karar ile karar verildiği, 1/1000 ölçekli Belkıs-Serik Koruma amaçlı İmar Planı'nda 'Gösteri Merkezi', 'Örenyeri Karşılama Merkezi' olarak belirlenmiş olmasına rağmen parsel kullanım kararı iptalinin Danıştay 6'ncı Dairesi'nin 2016/2332 sayılı kararla onandığı, mevcut yapılaşma için düzenlenmiş herhangi bir onaylı mimari projesi bulunmadığı, halihazırda plansız, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan tarla niteliğindeki parselde yer alan uygulamaların tamamının yapı ve bir kısmının bina niteliğinde olduğu, inşaat ruhsatı alınması gerektiği, ancak mevcut yapılaşmanın kullanım amacı, yapı yaklaşma mesafeleri ve alan yönünden plansız alanlar yapılaşma şartlarını sağlamaması nedeniyle cezalı da olsa ruhsata bağlanma durumunun mümkün olmadığı ve ruhsat belgesi alınması zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir durumun olmadığı anlaşıldığından, bahsi geçen taşınmazların yıkımına ilişkin encümen kararının bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-12-08 13:13:56



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