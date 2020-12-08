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Alman diş hekimine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 16 ay hapis (2) - Yeniden

DHA

Alman diş hekimine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 16 ay hapis (2) - Yeniden


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)TATİL için geldiği Antalya'da, havalimanında Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Alman diş hekimi Kristian W.B. (54), mahkemece 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılarak, Alman turistin tahliyesine karar verildi.
Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen diş hekimi Kristian W.B., 4 Kasım'da, Antalya Havalimanı'nda yaşadığı tartışma sırasında Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ardından da adliyeye sevk edilen Kristian W.B., çıkartıldığı mahkemece 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklandı. Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kristian W.B., bugün Antalya 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartıldı. Duruşmayı Almanya'nın Antalya Konsolosluğu görevlileri ile çok sayıda Alman gazeteci de takip etti.
`MÜSLÜMANLARLA SIKINTIM YOK´
Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Kristian W.B., "Türkiye'ye 3 günlüğüne golf kursuna gelmiştim. Müslümanlara ve Cumhurbaşkanı'na hareket etmedim. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyulmadığı için benden uzak durmalarını istedim. Yaşım gereği, risk grubuna giriyorum. Benim yaklaşık 3 bin Müslüman hastam var. Müslümanlıkla ilgili bir sıkıntım yok. Türkiye'yi seviyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. 
Duruşmada dinlenen tanıklar ise sanığın, Müslümanlara ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini iddia ettiler. 
Mahkeme hakimi, yaptığı yargılama sonucu Kristian W.B.'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hakim ayrıca, her ne kadar TCK'nın 216/1 maddesine göre 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan dava açıldıysa da sanığın bu suçtan değil de daha az yaptırımı olan TCK 216/2 olan "Halkın bir kesiminin sosyal sınıf, dil, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak suçundan yargılanmasına hüküm verdi. Bu suçtan da 5 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Alman turistin tahliyesine karar verdi.
`ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR´
Duruşma sonunda sanık avukatı Ahmet Ünal Ersoy, Alman televizyonlarına verdiği röportaj sırasında şunları söyledi:
"Antalya Havalimanı'nda 4 Kasım günü tutuklanan müvekkilimizin bugün yapılan ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi. En kısa zamanda işlemlerini tamamladıktan sonra  ülkesine göndereceğiz. Kendisi de bir an önce ülkesine dönmek istiyor. Müvekkilime verilen hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı şunu gösteriyor: `Başta tutuklanmasa daha iyi olurdu´. Doğru müvekkilim tutuklanmasaydı, Antalya'nın Kasım ayında çok güzel olan güneşinin, denizinin keyfini çıkaracaktı. İlk fırsatta tekrar ülkemize gelmesini ve güzel bir tatil yapmasını umut ediyoruz" dedi.
Müvekkilinin mahkemenin kararıyla ilgili şaşkın olduğunu söyleyen Ünal, "Şu anda ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. En kısa zamanda bu talihsiz olayı, unutmasını diliyoruz" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-12-08 13:25:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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