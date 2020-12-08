Kısıtlamada sokağa çıktı, şarkı söyleyip, dans etti

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kısıtlamada sokakta şarkı söyleyip, dans eden trans bireyin görüntüleri kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uyguladığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bir trans birey, sokakta yüksek sesle, "Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp, yer gibi" şarkısını söyleyip, dans etti. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-12-08 14:40:04



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