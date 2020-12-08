Antalyaspor Dergisi yayın hayatına başlıyor

Fraport TAV Antalyaspor, markalaşma ve kurumsallaşma adına önemli bir adım daha atıyor. Kırmızı beyazlı renklere gönül veren taraftarların sıklıkla talep ettiği Antalyaspor Dergisi, kulübün resmi yayın organlarından biri olarak yayın hayatına başlıyor. Fraport TAV Antalyaspor ile Pozitif Kurumsal iş ortaklığı ile yapılan çalışmada son aşamaya gelindi. Antalyaspor Dergisi, 2021 yılının Ocak ayından itibaren her ayın ilk günü yayımlanacak ve abonelerine ulaştırılarak raflardaki yerini alacak.

Antalyaspor dergisinde kulübün profesyonel ve alt yapı futbol takımlarından röportajlar ve haberler, spor okullarından, hentbol, voleybol, yüzme, sutopu, bisiklet, triatlon, masa tenisi, jimnastik, judo, korumalı futbol ve espor branşlarından özel haberler, Antalyaspor tarihinden birbirinden unutulmaz anılar ve kulübün geçmişinden günümüze kadar gelen efsaneleriyle söyleşiler yer alacak.

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