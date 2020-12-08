Vaka sayısı 2 kat artan Antalya'da kurallara uyulmuyor



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS vaka sayılarının 1 haftada 2 katına çıktığı Antalya'da, kısıtlamaya ek tedbirler dikkat çekiyor. Yaya yoğunluğu olan caddelere kişi sayısı için giriş sınırlaması getirilirken, kurallara genel olarak uyulmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da son 1 hafta içinde koronavirüs vaka sayılarının 2 katına çıktığını, hastanelerin yoğun bakım yatak kapasitelerinin ise yüzde 71 oranında dolduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından kentte ek tedbirler alındı. Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan tedbirler kapsamında, kentin yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalarda kısa süreli de olsa beklemek ya da banklarda oturmak yasaklandı. Bankların üzeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'ne girişlere de kısıtlama getirildi.

İşlek caddeye girişler, 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı. Zabıta ekipleri, anlık olarak kalabalığı takip ederken, maske ve fiziki mesafe kuralına uymayanlar ise uyarılıyor. Uyarıları dinlemeyenlere de polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor. Kazım Özalp Caddesi'nde halkın, uyarılara rağmen kurallara uymadan fiziki mesafeyi hiçe sayarak gezmeleri dikkat çekti. Kentte vaka sayılarının artmasının en büyük nedenleri arasında, havanın sıcak olduğu günlerde parklar, caddeler, alışveriş merkezleri ve Konyaaltı Sahili'nin yoğunluğu ile ev ziyaretlerinin sıklıkla yapılması gösterildi.

'TORUNUMU AYLARDIR ÖPEMİYORUM'

Maske ve fiziki mesafe kuralına uyduğunu belirten Duygu Söyler, insanların gün ve partilerden vazgeçmediğini ve virüsün böylelikle daha hızlı yayıldığını söyledi.

Ramazan Söyler ise vakalar ortaya çıktığından bu yana çok dikkat ettiklerini belirterek, "Torunumu bile aylardır öpemedim. Korkuyoruz bir şey olur, diye. İnsanlar kurallara uymuyor" dedi.

Doğru maske kullanımı konusuna dikkat ettiğini belirten Semih Erdem de maskenin ağız ve burnu tam kapatacak şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-12-08 15:40:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.