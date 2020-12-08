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Vergi yapılandırmasına 140 bin başvuru Antalya'da yapılandırmaya büyük ilgi

İHA

Vergi yapılandırmasına 140 bin başvuru Antalya'da yapılandırmaya büyük ilgi

17 Kasım tarihinde yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ardından Antalya'da bugüne kadar 140 bin başvuru olduğu bildirildi. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılandırma kanunuyla birlikte vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağı, yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacağı, borçların taksitler halinde ödenebileceği bildirildi. Ayrıca borçların takibiyle ilgili vergi ihtilaflarının sonlandırılacağı, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacakların talep edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabileceği, yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan YİÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacağı kaydedildi.
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tüm personel ile kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır oldukları ifade edilen açıklamada söz konusu yapılandırma kanununun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiği belirtilerek " Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi YİÜFE oranında yani yaklaşık %75 oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; YİÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında indirim yapılıyor" denildi.
Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabileceği ve getirilen imkânlardan yararlanabileceği bilgisi paylaşılan açıklamada " İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi YİÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından %12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanılabilecek. Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan YİÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde YİÜFE tutarından %50 oranında, Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde %25 indirim yapılacak. " denildi.
Borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veren yapılandırma konusunda taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Vatandaşlar, kamuya olan borçlarını kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURTKUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerin, işletmelerin ecri misil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.
Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler. Yapılandırma ihlal edilmediği sürece borcu yoktur belgesi alınabilecek.

Başvuru ve ödemeler
Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edilen açıklamada başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya edevlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabileceği kaydedildi. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlara elektronik başvuru yöntemlerini kullanmaları hatırlatılan açıklamada başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edileceği kaydedildi. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebileceği, taksitlerin 2 ayda bir ödemeli olacağı bildirildi.
Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Şubat 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerektiğinin de altı çizildi.

Peşin ödemelerde önemli indirim
Kanunla getirilmiş olan peşin ödeme düzenlemesi ile sağlanan avantajların da hatırlatıldığı açıklamada borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı alınmayacağı , YİÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılacağı, Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %25 indirim yapılacağı, Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan YİÜFE tutarından %50 indirim yapılacağı ifade dildi.
Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise katsayı alınmayacak. YİÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacak, Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %12,5 indirim yapılacak. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan YİÜFE tutarından %25 indirim uygulanacak.
Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin yapılamaması halinde, ertesi ayın sonuna kadar bu tutarın geç ödeme zammı ile ödenmesinin mümkün olacağı bilgisi verilen açıklamada şöyle denildi: " Katsayı alınmıyor, YİÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor. Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan YİÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor. Mükelleflerin talep etmeleri durumunda, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar yeni Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ancak, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacak."

Kanundan yararlanmak ve taksitle ödemeyi tercih edenlerin ilk iki taksitin süresinde ödemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada İlk 2 taksiti ödemeyenlerin kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacağının altı çizildi.

Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğu kaydedilen açıklamada , COVİD19 pandemisi nedeniyle başvuruların www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi de hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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