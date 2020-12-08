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Başkan Dere: "Pandemi tedbirlerinden etkilenen esnaf için destek bekliyoruz" AESOB Başkanı Dere'den yapılandırmanın yeniden düzenlenmesi çağrısı

İHA

Başkan Dere: "Pandemi tedbirlerinden etkilenen esnaf için destek bekliyoruz" AESOB Başkanı Dere'den yapılandırmanın yeniden düzenlenmesi çağrısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla alınan yeni Pandemi tedbirlerinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarların destek beklediklerini vurguladı.
Pandemi nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararları sonucunda esnaf ve sanatkarların olumsuz etkilendiklerini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Kovid19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart ayından itibaren esnaf ve sanatkarlarımızın bir çoğu mücbir sebep kapsamında işyerlerini kapatmıştı. Haziran ayında ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla normalleşme sürecine girerek kısa bir süre dükkanlarımızı açtık ve günü kurtaracak kadar para kazandık. Ancak Kovid19 salgınının ülkemizde artış göstermesiyle birlikte tekrar kısıtlamalar geldi, işyerlerimizin birçoğu kapandı veya saat kısıtlaması geldi. Gerek tamamen kapanan gerekse saat kısıtlamalarıyla yarı kapasitede kapanan esnaf ve sanatkarlarımız Mart ayından bu yana bir türlü para kazanamadı. Esnaf ve sanatkarlarımız tam işlerini yoluna koyacakken yeni kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçiriyor. Salgının yayılmaması amacıyla tüm tedbirlere riayet eden esnafımız bu süreçte destek bekliyor. Pandemiden olumsuz etkilenen esnafımızın acilen mücbir sebep kapsamına alınmasını ve nakit desteği sağlanmasını talep ediyoruz. Özellikle kamudaki kiracı esnafımızın kiralarının alınmaması yeniden gündeme gelmeli, yine mülk sahipleri kiracı esnafımıza kolaylık sağlanmalı. Esnafımız para kazanamadığı takdirde nereden para bulup kirasını, borcunu ödeyecek. Artık esnafımız bu işin içinden çıkamıyor.” dedi.

Yapılandırma yeniden düzenlenmeli
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların Mart ayında kapanan işyerlerinin borçlarını dahi ödeyemeden ikinci kez işyerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, Haziran ayında normalleşme süreci başlamış olsa da birçok esnafın kazancının oldukça azaldığını, şimdi ise tekrar alınan kapatma kararları ile esnafı zor durumda bıraktığını kaydetti. Dere şöyle devam etti: " Esnafımızın ayakta kalabilmesi için acilen yeni destek paketleri hazırlanmalı. Borç yapılandırması kanunu yeniden TBMM’de görüşülmeli. Ertelenen vergi ve primler yapılandırmaya dahil edilmeli. Esnafımız kepenkleri ya da kontağı kapalıyken borçlarını yapılandırsa dahi ödeyemez. Bunun için en az 6 ay ödemesiz bir dönem olmalı ki aşı uygulaması başlayıp işler yeniden açılmaya başladığında esnafımız da borçlarını ödemeye başlasın. Zaten ekonomik olarak çok zor bir dönem yaşayan esnafımızın üstüne bir de Pandemi yükü bindi. Şu anda iş yerlerimiz kapalı, kapalı olan esnafımız nereden para kazanacak da yapılandırdığı borçlarını ödeyecek. Bizler kapalı olan esnaf ve sanatkarlarımızın tekrar mücbir sebep kapsamında alınmasını, kısıtlamaların kalktığı zaman yapılandırma ödemelerinin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Yine, SSK ve BağKur primlerimizin devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Biz özellikle hükümetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlarımızdan esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmalarını istiyoruz. Bununla ilgili taleplerimizi ve esnafımızın yaşadığı sıkıntıları içeren dosyamızı geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sayın Necmettin Erkan’a takdim ettik. Esnaf ve sanatkarlar olarak devletimizden gelecek müjdeli haberleri bekliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız ayakta kalsın istiyoruz. Mahalle kültürümüz yok olmasın istiyoruz.”

Tamamen kapalı esnafımız siftah yapmadı
Kantinci, servisçi, kahvehaneci esnafının siftah dahi yapamadıklarını söyleyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Okulların kapanması ve daha sonra uzaktan eğitime geçilmesiyle kantinci ve servisçi esnafımız siftah yapamadı. Okullarımız kısa bir süre yüz yüze eğitime açılsa da yeniden kısıtlanarak uzaktan eğitime geçildi. Aynı şekilde kahvehaneci esnafımız da oyunların yasak olması nedeniyle vatandaşların çay bile içmeye gelmemesinden dolayı iş yapamadı. Şimdi ise tamamen kapalı durumdalar. Kantinci esnafımızdan sözleşme gereği tahsil edilen fatura payları alınmamalı. Servisçi esnafımız araç muayene ücreti, plaka ve motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi gibi vergilerden muaf olmalı. Kahvehaneci esnafımızla birlikte bu esnaf kesimlerimize acilen nakdi destek sağlanmalı.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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