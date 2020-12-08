FETÖ/PDY operasyonlarında 1 tutuklama

Antalya'da son bir hafta içinde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda haklarında yakalama emri ile aranan 4 firari şahsın da bulunduğu toplam (10) şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 2 şahıs alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 şahıstan 3’üne hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi..
Ayrıca yakalanıp gözaltına alınan 3 şüphelinin, soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.