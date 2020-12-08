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Başkan Muhittin Böcek 114 gün sonra görev başında Makamına oturdu, "Halkımın emrindeyim” dedi

İHA

Başkan Muhittin Böcek 114 gün sonra görev başında Makamına oturdu, "Halkımın emrindeyim” dedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 114 gün sonra çok sevdiği Antalya’ya hizmet etmek için görev başına döndü. Makamına oturan Başkan Böcek, “Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sevgili hemşerilerimin emrinde olmaya, hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Korona virüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle gördüğü tedavinin ardından taburcu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 114 gün sonra görevine döndü. Başkan Böcek, çok sevdiği Antalya’ya ve Antalyalılara hizmet etmek için makamına oturdu. Alkışlarla karşılanan Başkan Muhittin Böcek belediye binasına girişte makam aracından personeli ve kendisini bekleyen basın mensuplarını selamladı. Başkan Böcek, önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağını söyledi.
Makamına geçen ve çalışmalara başlayan Başkan Muhittin Böcek, Antalyalılara seslenerek, “Kıymetli vatandaşlarım, bugün itibariyle görevimin başındayım. Beni bugünlere getiren, dua eden katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler. Başkanvekilimizle, Genel Sekreterimizle, daire başkanlarımızla görüştüm. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sevgili hemşerilerimin emrinde olmaya, hizmet etmeye devam edeceğim. Sevgili vatandaşlarımdan ricam; kuralları ihmal etmeyelim. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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