Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (3)

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'DUA EDEN, KATKI KOYAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER'

Antalya'da, koronavirüse yakalanıp, akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlerleyen günlerde basın toplantısı yapacağını belirten Başkan Böcek, sosyal medya hesabından Antalyalılara seslendi. Başkan Böcek, mesajında, "Kıymetli vatandaşlarım, bugün itibarıyla görevimin başındayım. Beni bugünlere getiren, dua eden, katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler. Başkanvekilimizle, Genel Sekreterimizle, daire başkanlarımızla görüştüm. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sevgili hemşerilerimin emrinde olmaya, hizmet etmeye devam edeceğim. Sevgili vatandaşlarımdan ricam, kuralları ihmal etmeyelim. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-12-08 17:25:05



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