SunExpress, uçuş öncesi antijen testi denemelerine başladı



ANTALYA, (DHA) LUFTHANSA ve Türk Hava Yolları'nın ortak kuruluşu SunExpress, Düsseldorf Havalimanı ve Malteser iş birliği ile 8 Aralık itibarıyla tüm DüsseldorfAntalya uçuşlarında, yolcularına isteğe bağlı olarak uçuş öncesi ücretsiz hızlı antijen testi denemelerine başladı. Hava yolu şirketi, deneme sürecinin 31 Aralık'a kadar DüsseldorfAntalya uçuşlarında devam edeceğini açıkladı.

Yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahat etmesini sağlamak amacıyla 15 dakikada sonuç veren hızlı antijen testi sunmaya başlayan SunExpress, deneme sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmelerin sonucuna göre bu testi, Almanya'dan Türkiye'ye olan daha fazla uçuşta uygulamayı planlıyor.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek misafirler için hızlı antijen testi denemeleri yapan ilk havayoluyuz. Önümüzdeki yıl için test stratejimizi belirleyebilmek adına 31 Aralık'a kadar elde edilen verileri değerlendireceğiz. Amacımız, uçuşlarımızda misafirlerimizin sağlığını ve güvenliğini sağlarken onlara endişe duymadan seyahat etme deneyimi sunmak ve gelecekte hava taşımacılığını canlandırmaya yardımcı olacak yenilikçi süreçler oluşturmaktır" dedi.

Türk hükümetinin salgının en başından beri aldığı tedbir ve önlemlerle bu mücadeleyi büyük bir başarıyla yönettiğini belirten Kownatzki, "Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşlarda varıştan 48 saat önce yapılması zorunlu olan PCR test süreci bir altın standart haline geldi. Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşların tamamında yolcular PCR testi yaptırıyor. Denemelerine başladığımız bu antijen testi ise Almanya'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda potansiyel bir çözüm olabilir" dedi.

Check-in aşamasında tamamen yolcuların isteğine bağlı olarak gerçekleştirilecek testlerin sonuçları 15 dakika içinde alınabilecek. Test sonucu pozitif çıkan yolcular, uçuşlara kabul edilmeyecek ve bu yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği imkanı tanınacak.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya

2020-12-09 11:01:19



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