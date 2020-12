Antalyaspor ve Yanal'dan Webo'ya destek

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalyaspor Kulübü ve teknik direktör Ersun Yanal, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı verdi.

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesabından, Webo'ya destek, ırkçılığa tepki mesajı yayımlandı. Kırmızı beyazlı kulüp, Medipol Başakşehir'in paylaştığı 'No To Racism' yazılı görseli sosyal medya hesabından 'Yanındayız' başlığıyla yayımladı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da 'Dünyayı güzellik kurtaracak. No To Racism' mesajını paylaştı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de paylaşımlarıyla ırkçılığa tepki gösterdi. DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-12-09 12:25:08



