Büyükşehirin sağlık merkezi tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde yapımını tamamladığı modern sağlık merkezi kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Sütçüler'deki Çocuk Ağız Diş Polikliniği de sağlık merkezine taşınarak hizmetine bu binada devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, çocuklara yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin kapsamını genişleterek Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı Otogar Kavşağı yakınındaki büyük ve modern yeni hizmet binasına taşıdı.

Modern teknoloji ile konforlu hizmet

Yıllardır Sütçüler'deki binasında 4 ünite ile hizmet veren merkez yeni binasında modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak yapılacak tanı ve tedavi işlemleriyle ağız ve diş sağlığı konusunda hizmetine devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, 5 katlı olan ve 2000 metrekare kapalı alana sahip binayı, kapsamlı bir sağlık merkezine dönüştürdü.

Engelli diş polikliniği

Vatandaşlara modern ve konforlu bir ortamda hizmet verecek merkez bünyesinde 10 ünitelik bir diş polikliniği, 5 adet normal poliklinik hekimliği ile engelli hastaların daha kolay ve sorunsuz bir şekilde tedavi olabilmeleri için engelli diş polikliniği oluşturuldu. Ayrıca merkezde panoramik röntgen cihazı, bebek bakım ünitesi ve oyun odası da bulunuyor.

İlk etapta çocuklara tedavi

Sağlık Merkezi'nde ilk etapta 7 14 yaş çocuklar için ücretsiz diş muayenesi ve koruyucu tedaviler uygulanacak. Merkezde ilerleyen aşamalarda yetişkinlere de ücretsiz diş sağlığı hizmeti verilecek. Daha önce Kuzeyyaka Mahallesi'nde olan Evde Sağlık Birimi de bu binaya taşındı. Merkezde ilerleyen zamanda genel poliklinik, çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği, diyetisyen ve psikolog hizmetleri de verilecek.

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