Serik Belediyespor - Pazarspor: 2-3

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
STAT: İsmail Ogan
HAKEMLER: Sabit Selvi, Fatih Pazı, Murat Taşçınar,
SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Ercan Şirin, Atakan Cangöz (Dk.60 Bahadır Çiloğlu), Mahsun Çapkan, Murat Gürbüzerol, Gökay Eser (Dk.60 Erkan Şahin), Yusuf Onur Arıkan, Sinan Özkan, Sefa Narin (Dk.38 Batuhan Arslan) (Dk.70 Canberk Aydın), Emre Bekir, Yusuf Çelik
PAZARSPOR: Mustafa Güngör, Hüseyin Eray Karataş, Şahinali Terzi, Savaş Çakır (Dk.75 Ali Osman karnapoğlu), Onur Civelek (Dk.90+2 Muhammed Ensar Çavuşoğlu), Emre Akgün, Aykut Civelek, Ömercan Öndaş, Taha Gür, Muhammet Çelik (90+2 Mete Karahan), Eren Karadağ (Dk.86 Hakan Aydın)
GOLLER: Dk.6, Dk.10 Murat Gürbüzerol (Serik Belediyespor)Dk.45+2 Ömercan Öndaş, Dk.48 Eren Karadağ (penaltı), Dk.68 Emre Akgün (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Mahsun Çapkan, Ercan Şirin, Batuhan Arslan, Canberk Aydın (Serik Belediyespor) Savaş Çakır(Pazarspor)
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor sahasında Pazarspor'a 3-2 yenildi.
6'ncı dakikada Serik Belediyespor atağında sağdan ortalanan topa kafayla vuran Murat Gürbüzerol topu filelerle buluşturdu: 1-0.
10'uncu dakikada ceza sahası içerisinde gelişen Serik Belediyespor atağında kaleciyi geçen Murat Gürbüzerol topu kaleye gönderdi: 2-0.
45+2'nci dakikada gelişen Pazarspor atağında sağdan ortalanan topa ayağıyla dokunan Ömercan Öndaş topu filelere gönderdi: 2-1.
48'inci dakikada gelişen Pazarspor atağında hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Eren Karadağ topu filelerle buluşturdu: 2-2.
68'inci dakikada gelişen Pazarspor atağında ceza sahası içerisinde Emre Akgün'ün vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.
Karşılaşma Pazarspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-12-09 15:25:10
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