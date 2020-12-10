Balon balığı belgeseli çekiyorlar



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ ve Ege Denizi başta olmak üzere biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının belgeseli hazırlanıyor.

Kızıldeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapan, istilacı ve diğer balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının yaşamını anlatmak için Bahar Yavuzyılmaz tarafından hazırlanan 'Akdeniz'in davetsiz misafirleri' adlı belgeselin çekimine başlandı. Balon balığının hikayesini anlatmanın yanı sıra, bu balıktan en çok etkilenen balıkçılık sektörü temsilcileriyle de görüşen belgesel ekibi, ilk olarak Antalya Yat Limanı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cengiz Balta, ardından Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval ile röportaj gerçekleştirdi. Balta'dan balıkçıların balon balığı karşısında neler yaptığını dinleyen belgeselciler, Prof. Dr. Deval'den de akademik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yönetmenliğini Hüseyin Özşahin'in gerçekleştirdiği belgeselin çekiminde geniş bir kadro yer aldı. Röportajların yanı sıra su üstü ve su altı görüntüleriyle de genişletilmesi planlanan belgesel, balon balığı ile ilgili merak edilen sorulara yanıt arayacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-12-10 08:12:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.