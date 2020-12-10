Eğitim Bir sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran: “Zulüm egemenlik enstrümanına dönüştü”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim Bir sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran: “Zulüm egemenlik enstrümanına dönüştü”

İHA

Eğitim Bir sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran: “Zulüm egemenlik enstrümanına dönüştü”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Haksızlık artık bireysellikten çıkmış, bazı ülkelerin yazgısı hâline gelmiş; şiddet kanıksanmış, zulüm egemenlik enstrümanına, körlük ve sağırlık bir iletişim biçimine dönüşmüştür" dedi.
Miran, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ilan edilmesinin üzerinden 72 yıl geçmesine karşın emeğin sömürülmesine, haksızlıkların sürmesine, kanın akmasına, masumların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine engel olunamadığını belirtti. Miran, evrensel değerleri ayakta tutmak, insanı korumak, haklarını savunmak idealiyle gündeme getirilen ve tüm dünyaya ilan edilen bu bildirgenin, insanlığın hiçbir mağduriyetine çare olamadığını, bu bildirgeye rağmen insanlığın önleyici, etkin bir irade gücü ortaya koyamadığını vurguladı.
Eyüp Bülent Miran, bazı coğrafyalarda savaşın normal hayat düzeni, terörün gündelik olay, mülteciliğin kader; barış, huzur ve adaletin ise sıra dışı bir hâl aldığını, haksızlık, sömürü, açlık, ölüm, şiddet ve istismarın sıradan; hukuk, adalet ve eşitliğin sıra dışı hale geldiğini söyledi.

“Haksızlık bireysellikten çıkmış”
Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Haksızlık artık bireysellikten çıkmış, bazı ülkelerin yazgısı hâline gelmiş; şiddet kanıksanmış, zulüm egemenlik enstrümanına, körlük ve sağırlık bir iletişim biçimine dönüşmüştür. ‘İnsanca yaşama’ hakkının sınırlarını belirleyen beyannameye rağmen, ne yazık ki, emeğin sömürülmesine, haksızlıkların sürmesine, kanın akmasına, masumların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine engel olunamadı. Srebrenitsa’da, Hocalı’da, Halepçe’de, Doğu Türkistan’da yaşanan soykırımlar bu dünyanın gözü önünde gerçekleşmiş; Filistin, Irak, Afganistan, Suriye, Libya göz göre göre işgal edilmiş; iç savaş, salgın ve açlık insanlık tarafından Afrika’nın normal hâli gibi kanıksanmıştır. Aylan Bebeklerin cansız bedenleri sahile vuruyor, George Floydlar sırf ten renginden dolayı sokak ortasında resmî üniformalılar tarafından katlediliyor, Pierre Webolar maç esnasında stadyumda ırkçı saldırıya uğruyor. İslamofobi bilinçli bir şekilde yaygınlaştırılıyor, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (SAV) yapılan hakaretlere başka konularda özgürlük savunucusu, barış elçisi olanlar sağır ve dilsiz kalıyor. Mescidi Aksa’ya yönelik çirkin saldırılar karşılıksız kalıyor. Bütün bunlar göstermektedir ki, başta Batı olmak üzere, birçok devlet için bazı temel insan hakları bile sadece kendileri için geçerlidir”

“Sınıfta kaldı”
Dünyanın insan hakları konusunda sınıfta kaldığını ifade eden Miran, “Bugün dünyanın vicdanlı tüm insanlarının, uluslararası kuruluşların, hükûmetlerin önündeki en büyük görev, insanlığı tehdit eden tehlikelere karşı tedbir almak, maddi ve manevi tüm tahripleri ortadan kaldıracak adımları atmaktır. Siyasetçilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve münevverlerin bu konuda sorumluluğu büyüktür, hassasiyetleri de o oranda yüksek olmalıdır. EğitimBirSen olarak, hak ve özgürlük mücadelemizde, hayat hakkının kutsal, masum bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi olduğu bilinciyle her coğrafyada hayatı savunduk; insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla emek mücadelesi verdik; afette, mağduriyette, kimsesiz bir el gördüğümüz her yerde ‘biz buradayız’ dedik. Barışın, adaletin ve özgürlüğün savunuculuğunu yaptık. Aynı ideallere inananların dayanışma içerisinde, adil olanların daha güçlü, emeğin daha kıymetli olduğu; hiçbir insanın mağduriyet ve mahrumiyet yaşamadığı bir dünya temennisiyle” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumluca’da maske ve mesafe denetimi arttırıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da maske ve mesafe denetimi arttırıldı
ATSO ve Finlandiya arasında akıllı üretim konuşuldu
YEREL HABERLER ATSO ve Finlandiya arasında akıllı üretim konuşuldu
Lider Aytemiz Alanyaspor, İzmir'de yara aldı
YEREL HABERLER Lider Aytemiz Alanyaspor, İzmir'de yara aldı
Alanya’daki gün yüzüne çıkarılan Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğruyor “Syedra Antik Kent’in yeni buluntularla M. Ö. 9’uncu yüzyıla uzandığı anlaşılıyor”
YEREL HABERLER Alanya’daki gün yüzüne çıkarılan Syedra Antik Kenti ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu
Alanya'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Alanya'da kaçak tütün operasyonu
İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden yapı bulundu
YEREL HABERLER İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden ...
Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak
YEREL HABERLER Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında ...
Balon balığı belgeseli çekiyorlar
YEREL HABERLER Balon balığı belgeseli çekiyorlar
Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok!
YEREL HABERLER Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok!
Çıralı imar planında sona gelindi
YEREL HABERLER Çıralı imar planında sona gelindi
Covid-19’a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi
YEREL HABERLER Covid-19’a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde ...
Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı
Alanya'da onlarca kişinin katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme
YEREL HABERLER Alanya'da onlarca kişinin katıldığı mevlide ...
Friedrich Ebert Vakfı’nın Türk eski bursiyerleri AB Büyükelçisi ile buluşacak
YEREL HABERLER Friedrich Ebert Vakfı’nın Türk eski bursiyerleri AB ...
Serik Belediyespor - Pazarspor: 2-3
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Pazarspor: 2-3
Otomobiller çarpıştı, arkadaşları yaralı sürücünün başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı, arkadaşları yaralı sürücünün ...
Demre'de deniz keyfi
YEREL HABERLER Demre'de deniz keyfi
Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı 5 TL’den satılacağı duyurulan balon balıkları için teslim başladı Balıkçılar, topladıkları balon balıklarını poşetlere koyarak, balıkçı barınağının yolunu tuttu
YEREL HABERLER Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı 5 TL’den ...
Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü Antalya’da bir apartmanın 3.katının balkonundaki odun ve kömürler, gece vakti alev aldı
YEREL HABERLER Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa ...
Finikeli hayırseverden eğitime çifte katkı Antalya’da hayırsever iş insanı iki okul yaptırarak eğitime destek verdi
YEREL HABERLER Finikeli hayırseverden eğitime çifte katkı Antalya’da ...
Alkollü hırsızın çaldığı bisikletle sınavı Alkolün etkisiyle çaldığı bisiklete binemedi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Bisiklet hırsızı suç makinesi çıktı
YEREL HABERLER Alkollü hırsızın çaldığı bisikletle sınavı Alkolün ...
AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: "Aşıdan başka çaremiz yok" " Her aşı hastane şartlarında yapılıyor, bu aşıda hastane şartlarında yapılacak" “ Kısa sürede etkili bir ilacın ortaya çıkacağını düşünmüyorum, şu an aşıdan başka çaremiz yok gibi” “ Aşı karşıtı olanlara katılmıyorum”
YEREL HABERLER AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: "Aşıdan başka ...
Büyükşehirin sağlık merkezi tamamlandı
YEREL HABERLER Büyükşehirin sağlık merkezi tamamlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X