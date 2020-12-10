'Anadolu Ateşi' avukatından 'mühürleme' açıklaması: Karar kesinleşmemiştir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Anadolu Ateşi' avukatından 'mühürleme' açıklaması: Karar kesinleşmemiştir

DHA

'Anadolu Ateşi' avukatından 'mühürleme' açıklaması: Karar kesinleşmemiştir


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, 5 bin kişilik 'Aspendos Arena'nın mühürlenmesine ilişkin 'Anadolu Ateşi' vekili avukat İlkser Akbulut, yazılı açıklama yaptı. Akbulut, açıklamasında, "İlk derece mahkemesince henüz verilmiş olan karar, daha yeni istinaf edilmiş olup, kesinleşmemiştir. Yüksek yargının vereceği karar ve o kararın da kesinleşmesi beklenmelidir" dedi.
Antalya'da, 12 yıl önce genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan tarafından kurulan, 'Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki 5 bin kişilik 'Aspendos Arena', Serik Belediyesi tarafından geçen günlerde mühürlendi. Mustafa Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden mühürlenme işlemiyle ilgili fotoğraf paylaştı. Paylaşımında "Gördüğünüz yazı Aspendos Arena'nın Serik Belediyesi tarafından mühürlendiğinin resmidir" diyen Erdoğan, mühürleme işlemine tepki gösterdi. Erdoğan, mesajında, "102 ülkede 5 binden fazla gösteri ile Yeni Zelanda'dan Meksika'ya, Şili'ye, Bahreyn'den Sibirya'ya 45 milyondan fazla dünya izleyicisine kültürümüzü ve memleketimizi tanıtmanın hediyesidir. Aspendos Arena sahnesinde her yıl yüz binlerce turiste kültürümüzü sergilemenin ödülüdür. Dün Ankara Sanat Tiyatrosu, bugün bizim tiyatromuz, tarih bunları unutmayacak. Mücadeleye devam edeceğiz. #direnaspendosarena" dedi.
'MAHKEME KARARINI UYGULUYORUZ'
'Aspendos Arena'nın mühürlenmesiyle ilgili bilgi veren Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, söz konusu yerle ilgili Mustafa Erdoğan'ın mülk sahibiyle uzun zamandan beri problemi olduğunu belirterek, bu durumun mahkemeye intikal ettiğini söyledi. Buranın devam etmesi noktasında mülk sahibine ricacı olduklarını da söyleyen Başkan Aputkan, "Ama öyle bir hale gelmiş ki aralarındaki ilişki anlaşmalarının mümkün olmadığı ve mahkeme neticesinde yani mahkemeye vermiş ve yıllardır devam eden bir mahkeme var. Buranın kapatılmasıyla ilgili belediye olarak kendiliğimizden gitmedik. Bir mahkeme kararını uyguluyoruz. Belediye görevlileri mahkemenin verdiği kararı uyguladı. Dolayısıyla muhatabı biz değiliz, belediye değil. Belediye görevlileri mahkeme kararını uyguluyor. Dolayısıyla mahkemenin verdiği kararla ilgili varsa bir sıkıntıları mahkemeyle ilgili açıklama yapacaklar, belediyeyle ilgili değil. Dolayısıyla olay tamamen mahkeme kararının uygulanmasıdır" diye konuştu.
'KARAR, DAHA YENİ İSTİNAF EDİLMİŞ OLUP, KESİNLEŞMEMİŞTİR'
Yaşanan sürecin ardından 'Anadolu Ateşi' vekili avukat İlkser Akbulut, bugün yazılı açıklama yaptı. 'Anadolu Ateşi'nin Türkiye'de ve tüm dünyada Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçiliğini yaptığı, kültüre ve sanata eşsiz katkılar verdiği, tüm dünya seyircileri tarafından da ayakta alkışlandığı belirtilen açıklamada, "Bugüne dek yüzlerce ülkede, milyonlarca yerli yabancı seyirciye ulaşan, dünya sahnelerinde başarılı temsiller yapan Anadolu Ateşi, yerelde pek çok sıkıntı ile boğuşmakta olup; nihai olarak Antalya, Belkıs'ta bulunan ve dünyanın en büyük sahnesine sahip olan Anadolu Ateşi'nin tiyatrosu, Aspendos Arena, trajikomik bir biçimde, bu kez sahnesinden mühürlenmiştir. Kamuoyunca bilinmelidir ki bu sadece Anadolu Ateşi'ne değil, kültüre sanata, Antalya turizmine ve bölge halkının ekonomisine karşı bir eylemdir. Belirtmek isteriz ki bu hususta ilk derece mahkemesince henüz verilmiş olan karar, daha yeni istinaf edilmiş olup, kesinleşmemiştir. Bu nedenle, belirttiğimiz tüm hassasiyetler gözetilerek, yüksek yargının vereceği karar ve o kararın da kesinleşmesi beklenmelidir. Türk halkının sağduyusuna, kültürel ve sanatsal tüm değerlerine olduğu gibi, Türk yargısına ve hakimlerine de inancımız sonsuzdur. Nihai olarak, doğru karar verilecek ve adalet er geç tecelli edecektir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-12-10 10:43:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kışın Çam, yazın Ladin ağaçlarının izini sürüyorlar, günde 500 ile 750 lira kazanıyorlar Ağaç keserek geçiniyor, çocuklarıyla birlikte göçebe hayatı yaşıyorlar Aydınlatmayı güneş enerjisiye sağlayıp televizyonu araç aküsüyle çalıştırıyorlar Ağaçtan yaptıkları barakaları plastik örtülerle kaplayarak yağmur ve soğuktan korunuyorlar Traktörlerin giremediği alanlardaki odun ve tomrukları katırlara yükleyip taşıyorlar
YEREL HABERLER Kışın Çam, yazın Ladin ağaçlarının izini sürüyorlar, ...
Ilık ve yağışlı hava geliyor
YEREL HABERLER Ilık ve yağışlı hava geliyor
Eğitim Bir sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran: “Zulüm egemenlik enstrümanına dönüştü”
YEREL HABERLER Eğitim Bir sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent ...
Kumluca’da maske ve mesafe denetimi arttırıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da maske ve mesafe denetimi arttırıldı
ATSO ve Finlandiya arasında akıllı üretim konuşuldu
YEREL HABERLER ATSO ve Finlandiya arasında akıllı üretim konuşuldu
Lider Aytemiz Alanyaspor, İzmir'de yara aldı
YEREL HABERLER Lider Aytemiz Alanyaspor, İzmir'de yara aldı
Alanya’daki gün yüzüne çıkarılan Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğruyor “Syedra Antik Kent’in yeni buluntularla M. Ö. 9’uncu yüzyıla uzandığı anlaşılıyor”
YEREL HABERLER Alanya’daki gün yüzüne çıkarılan Syedra Antik Kenti ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu
Alanya'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Alanya'da kaçak tütün operasyonu
İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden yapı bulundu
YEREL HABERLER İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden ...
Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak
YEREL HABERLER Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında ...
Balon balığı belgeseli çekiyorlar
YEREL HABERLER Balon balığı belgeseli çekiyorlar
Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok!
YEREL HABERLER Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok!
Çıralı imar planında sona gelindi
YEREL HABERLER Çıralı imar planında sona gelindi
Covid-19’a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi
YEREL HABERLER Covid-19’a yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde ...
Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı
Alanya'da onlarca kişinin katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme
YEREL HABERLER Alanya'da onlarca kişinin katıldığı mevlide ...
Friedrich Ebert Vakfı’nın Türk eski bursiyerleri AB Büyükelçisi ile buluşacak
YEREL HABERLER Friedrich Ebert Vakfı’nın Türk eski bursiyerleri AB ...
Serik Belediyespor - Pazarspor: 2-3
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Pazarspor: 2-3
Otomobiller çarpıştı, arkadaşları yaralı sürücünün başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı, arkadaşları yaralı sürücünün ...
Demre'de deniz keyfi
YEREL HABERLER Demre'de deniz keyfi
Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı 5 TL’den satılacağı duyurulan balon balıkları için teslim başladı Balıkçılar, topladıkları balon balıklarını poşetlere koyarak, balıkçı barınağının yolunu tuttu
YEREL HABERLER Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı 5 TL’den ...
Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü Antalya’da bir apartmanın 3.katının balkonundaki odun ve kömürler, gece vakti alev aldı
YEREL HABERLER Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa ...
Finikeli hayırseverden eğitime çifte katkı Antalya’da hayırsever iş insanı iki okul yaptırarak eğitime destek verdi
YEREL HABERLER Finikeli hayırseverden eğitime çifte katkı Antalya’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X