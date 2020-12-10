Konyaaltı, 155 bin mevsimlik bitkiyle süslendi

Konyaaltı Belediyesi, ilçeyi kışlık 155 bin menekşe ve süs lahanası ile güzelleştirdi. Konyaaltı Belediyesi, Çakırlar Bölgesi’nde 160 bin metrekare alan üzerine kurulan fidanlık ünitesinde mevsimlik bitki, ağaç ve ağaçcık üretimi yapıyor. Kendi ürettiği fidanlar ile büyük bir tasarruf sağlayan Konyaaltı Belediyesi, kış dönemi için 10 bin süs lahanası ve 145 bin adet de menekşe bitkisi yetiştirdi. Toplamda 155 bin bitki üretimi yapılırken, bitkiler Konyaaltı sınırlarındaki, cadde, park ve yeşil alanlara dikiliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, daha yeşil bir Konyaaltı için çalıştıklarını söyledi. Başkan Esen, “Kış mevsimlerimizde Konyaaltı’nın cadde ve sokaklarının daha güzel gözükmesi için kendi tesislerimizde fidan yetiştiriyoruz. Üretilen 155 bin kışlık bitkiler cadde ve sokaklarımızı süsleyecek” dedi.

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