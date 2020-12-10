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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cemil Meriç Kitaplığı’na HUDER’den kitap bağışı

İHA

Cemil Meriç Kitaplığı’na HUDER’den kitap bağışı

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan köhne trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na, Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER), 1000’den fazla kıymetli eser bağışladı.
Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası yerleşkesine kazandırdığı Cemil Meriç Kitaplığı’na Antalya’nın dört bir köşesinden kitap yağıyor. Fabrikaya enerji sağlayan köhne trafo binasının restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından kitap bağışında bulunuldu. HUDER’e teşekkür ziyaretinde bulunan ve 1000’den fazla kıymetli eseri teslim alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Cemil Meriç Müze Kütüphanemiz bizim Antalya kültürüne, Antalya edebiyatına, Antalya düşünce dünyasına armağan ettiğimiz en önemli işlerden birisiydi.” dedi.

Birlikte çok önemli bir çalışmayı yürütüyoruz
Cemil Meriç Kitaplığı’nın kuruluşu aşamasında belediye ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin esas alındığını dile getiren Tütüncü, “Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla, farklı gönüllü gruplarla işbirliği yaparak onların kütüphanelerine bağış aldık, ya da onların kitap bağışlarını kabul ettik. Bu anlamda projeyi birlikte sürdürdüğümüz en önemli dostlarımızdan birisi hiç şüphe yok ki, Avukat Osman Zeki Özcan’dı. HUDER kimliği ile birlikte Cemil Meriç Müze Kütüphanemize güç vermeye, destek atmaya niyet etti. Başından itibaren çok önemli bir çalışmayı beraberce başarıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah kurdeleyi kestiğimiz zaman bambaşka bir mutluluğu birlikte beraberce yaşayacağız.” diye konuştu.

Cemil Meriç Kitaplığı’nda müşterek emek var
“Bu hayali kurmak, güzel bir kitaplık, hatta hatta güzel bir kütüphanenin şehrimize kazandırılması konusunda ortaya konan bu müşterek emek, müşterek gayret bence çok kıymetli.” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Osman Zeki arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Kendisi benim hem ortaokulu, hem liseyi, hem de üniversiteyi birlikte okuduğum, avukatlık mesleğine birlikte başladığımız çok değerli bir arkadaşım, kardeşim. Onun bu heyecanına son derece teşekkür ediyoruz. Bu hayatımızın müstesna noktalarından birinde yer alacak çok özel bir hatıra oldu. Tabii sadece kendisi değil, HUDER kurumsalını da bu çalışmamızın içerisine taşımaya, dernek üyeleri meslektaşlarımın heyecanını da buraya cezp etmeye çalıştı ve onda da başarılı oldu.” ifadelerini kullandı.

Belediyeciliğimizin temeli kalıcı eserler bırakmak
HUDER’in Cemil Meriç Kitaplığı’na 1000’den fazla kitap armağan ettiğini belirten Tütüncü, “Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bu kitapların hepsi özel bir koleksiyon halinde birleştirilerek, Cemil Meriç Kütüphanesi’nde şehrimizin, kitap kurtlarının dikkatine sunulacak. Öğrenciler güzel güzel ders çalışacaklar. Kitap kurtları doğayla baş başa, sakin, huzurlu bir ortamda kitap okuyacaklar ve farklı bir bilgi denizinde zihinlerini besleyecekler. Zamana mühürler vurmak, zamana eserler bırakmak bizden daha çok yaşayacak eserler inşa etmek aslında bizim belediyeciliğimizin temelinde olan şeylerden birisi… Bunlardan birisi de Cemil Meriç Müze Kütüphanesi oluyor. Osman Zeki Özcan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum, HUDER’e çok teşekkür ediyorum. Kütüphanemize 1000’den fazla kitap bağışları, Antalya'daki kitap kurtlarını çok sevindiren bir gelişme olmuştur. Geniş gönüllülüklerine çok teşekkür ediyoruz. Süreç içerisinde daha farklı katkılarının da olacağını biliyorum. Bundan da haberdarım. İnşallah o bağışları da zaman içerisinde alacağız. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür eden Antalya Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkanı Av. Osman Zeki Özcan da, “Sizin de dediğiniz gibi, bizden daha çok yaşayacak eserler idealinize bir nebze de olsa, çorba da bizim de tuzumuz olduğu için, bize bu imkanı tanıdığınız için biz teşekkür ediyoruz. Birçok arkadaşımızın katkılarıyla bu eser meydana geldi. Çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, HUDER ziyaretinin ardından Cemil Meriç Kitaplığı’nda sona gelinen çalışmaları inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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